鍛えるだけが野球にあらず ド軍グラスノーが語った日本人選手から米選手が学ぶべき“叡智”「単純なパワー勝負だけじゃない。日本は僕らと真逆」
日々日本人投手たちと過ごす中で、刺激を得ているというグラスノー(C)Getty Images
異国からやってきた怪腕たちから“吸収すべきもの”はある。ドジャースで先発ローテーションの一角を担っているタイラー・グラスノーにとって日本人投手たちの存在は、大きな刺激材料となっているようだ。
【動画】OP戦登板で出た160キロ！大谷翔平が三振を奪うシーンをチェック
メジャーリーグの開幕が迫った現地時間3月25日に米ポッドキャスト番組『All The Smoke Baseball』にゲスト出演したグラスノーは、「基本的に他の投手たちとは学んできた環境が違いすぎるから、もう完全に別世界。でも、共通点では見つかるから意見交換はしている」と発言。国際派なチームにあって、他の選手たちのアドバイスが成長のヒントになると語った。
かく言うグラスノーもメジャーキャリア9年を誇る中堅だ。経験値で言えば、豊富にある。しかし、そんな32歳の右腕にとっても日本人投手たちの持つ知識は「野球を超えている部分がある」という。
「日本は単純なパワー勝負だけじゃない。『もっと強く』って言うのはいわゆる西洋的な考え方で、自分が育ってきた中では『トレーニングはやればやるほどいい』だった。身体が痛いなら、もっと鍛えろって感じなんだ。とにかく『もっとやれ』っていうのが根底にある。今もね。それがずっと頼ってきた考え方だから。でも、日本のやり方は僕らのやり方とはほぼ真逆なんだ」
キャリアを重ねるごとに「それ（西洋的手法）だけが、正解じゃないことに気づくんだ。リカバリーとメンタルの強さが鍛えることと同じぐらいに重要になる」とも続けるグラスノーは、山本由伸や大谷翔平らのトレーニング風景を赤裸々に語った。
「日本の選手たちはすごく繊細なんだ。たとえば、マッサージとかを見ても、毎日のように身体をケアしてる。それも何時間もかけてね。彼らの筋肉組織ってやわらかくて、粘土みたいな感じだけど、内側の芯の部分はめちゃくちゃ強い。もう和牛みたいな感じなんだ。
僕が若い頃は2時間もトレーニングルームにこもってケアをしていたら、『なにやってんだ！ ありえないぞ』っていわれる。新人だったら10分もいただけで『出てけ』『なんでここにいるんだ』って怒鳴られる。でも日本人選手たちは違う。そういう丁寧なケアに、自重トレーニングも組み合わせているんだ」
自分の知見になかった身体の作り方を知ったというグラスノーは、「ああいうことをやっているから彼らの動きはめちゃくちゃ滑らかなんだ」と絶賛。「日本選手たちのメカニクスは、こっちの選手と比較しても上半身がまとまっていて、脱力してて、スッと下半身にも力が伝わっている。でも、アメリカの選手はウエイトをやっていてもどこか痛そうな感じもするね」と分析した。
もちろん、アメリカのトレーニング方法にも日本人が取り入れるべきやり方はあるのだろう。ただ、グラスノーは、最後まで高額契約を勝ち取った日本の偉才たちが熱心に取り組んでいる舞台裏での努力の仕方から「学ぶべきものがある」と熱心だった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]