ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタは、魚釣りのルアーへのペイント＆ケイムラ加工（紫外線で発光）ができる「アートライン イレグイマーカー」シリーズから、新色の「ケイムラカラー6色」を4月1日から発売する。

「アートライン イレグイマーカー」シリーズは、ルアーへのペイントとケイムラ（蛍光）加工（ケイムラは釣り業界の専門用語で「蛍光紫（ケイコウムラサキ）」の略称。紫外線が当たると青白く光るので、暗い水のなかにいる魚にもアピールできるといわれている）が、自宅や釣り場で簡単にできる、釣果を伸ばしたい釣り人におすすめのマーカー。曲面へのペイントがしやすいブラッシュタイプのペン先によって、思うようにルアーへの着色ができる。魚の種類、その日の状況や好みに合わせて手軽に色替えができると好評で、2022年4月の発売以来、多くの釣り人に愛用されている。

今回発売する新色は、魚の活性が低かったり、水が澄んでいたりするときに適したナチュラルカラーや、ルアーの下地を生かせるクリアタイプなど、ユーザーから要望の多かった6色。今回の増色によってイレグイマーカーは、全19色のカラーラインアップとなる。その日の状況に応じて、釣り場で簡単・スピーディーにペイント加工ができるマーカーは、釣果アップを目指す釣り人にぴったりのアイテムだという。

商品特長は、釣果を伸ばしたい釣り人におすすめの、ルアーへのペイントと紫外線が当たると光るケイムラ（蛍光）加工が、自宅や釣り場で簡単にできる。耐水性・速乾性に優れた油性インキを採用したマーカー。魚の種類、その日の状況や好みに合わせて手軽に色替えが可能になっている。塗りやすさを追求したペン先を開発。さまざまな曲面へのペイントがしやすいブラッシュタイプのペン先によって、思うようにルアーへの着色ができる。

［小売価格］各605円（税込）

［発売日］4月1日（水）

シヤチハタ＝https://www.shachihata.co.jp