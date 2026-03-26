カルビーは、シリアルブランド売上No.1（インテージSRI＋データ：シリアル市場2025年1月〜2025年12月 累計販売金額）の「フルグラ」がひとくちサイズにまるくなった「フルグラボール」と、サクマ製菓が展開するキャンディ「いちごみるく」が初めてコラボレーションした新商品「フルグラボール いちごみるく味」を4月6日から全国のコンビニエンスストアとカルビー直営店「カルビープラス」先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では4月13日から期間限定発売する（9月上旬終売予定）。



「ソフトクリーム with フルグラボールいちごみるく味」

また、カルビーのアンテナショップ「カルビープラス」ではカフェメニューとして「ソフトクリーム with フルグラボールいちごみるく味」を数量限定で発売する（なくなり次第、終了）。

カルビーでは、「フルグラ」の食シーンの拡大を図るべく、“いつでもどこでも手軽に楽しめる商品”をコンセプトに新商品の開発に着手した。栄養、食べやすさ、素材感を重視して改良を重ね、「フルグラ」のザクザクした食感やおいしさはそのままに、ひとくちサイズのまるい形状の「カルビッツ フルグラ」として2020年3月に全国発売。2021年3月には「フルグラビッツ」に名を変え、一昨年9月には、コロコロ可愛らしいまるい形状が印象に残る「フルグラボール」に名称変更した。定番のフレーバーのほか、森永ミルクキャラメルとコラボレーションした「ミルクキャラメル味」なども展開してきた。

こうした中、カルビーの「フルグラボール」とサクマ製菓のキャンディ「いちごみるく」は、ともに食感とフルーツのおいしさを大切にしているブランドということでカルビーから声がけしコラボレーションが決定。「フルグラボール いちごみるく味」は、両ブランドが初めてコラボレーションした商品となる。グラノーラ生地には「いちごみるく」を砕いたキャンディグリッターを使い、サクマ製菓の監修を受け、約1年の開発期間を経て「いちごみるく」の味わいを忠実に再現した。フルーツはいちごとラズベリー（ラズベリーはラズベリー果汁を加工し、固めたもの）をトッピングし、酸味がアクセントになり、間食にぴったりな味わいになっている。食物繊維・鉄分・8種のビタミンもたっぷり入っており、特に間食で栄養補給をしたい人や、「いちごみるく」が好きな人に、楽しんでもらいたい商品になっている。

商品特長は、「フルグラ」のザクザクした食感と、1粒にギュッと凝縮した素材のおいしさと栄養を、いつでもどこでも手軽に楽しめる栄養調整食品。ひとくちで食べられるサイズ（直径約20mm）で、学校や職場、アウトドア等、幅広いシーンでの小腹満たしや、栄養補給にピッタリだという。食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷりだとか。「フルグラボール いちごみるく味」は、「いちごみるく」を砕いたキャンディグリッターを使用し、「いちごみるく」のおいしさにいちごとラズベリーの酸味が楽しめる味わいにした。パッケージは、白地にいちごのイラストを全体に配置することで、一目で「いちごみるく」とのコラボレーション商品であることがわかるデザインで、商品の魅力を引き立てた。

「いちごみるく」は、ミルキーピンクのいちごキャンディでサクサクのみるくミルフィーユを包んだ、画期的なクランチキャンディ。1970年生まれのロングセラー商品となっている。“いちごの王様”福岡県産あまおうの果汁を使用、いちごの酸味とみるくのハーモニーが特徴的だという。

「ソフトクリームwithフルグラボールいちごみるく味」は、ザクザク食感がくせになる「フルグラボール いちごみるく味」と、サクマ製菓の「キャンディグリッター」をソフトクリームにトッピングした。見た目も味わいもこの季節にぴったりのおいしさになっている。そのまま食べたり、ちょっと混ぜたり、好みのおいしさをぜひ楽しんでほしいという。

販売は、アンテナショップ「カルビープラス」8店舗（新千歳空港店、東京駅店、西武所沢店、海老名SA店、 ららぽーとEXPOCITY店、神戸ハーバーランドumie店、広島駅店、沖縄国際通り店）となる。

［小売価格］

フルグラボール いちごみるく味：130円前後

ソフトクリームwithフルグラボールいちごみるく味：390円

（すべて税込）

［発売日］

フルグラボール いちごみるく味：4月6日（月）から順次

ソフトクリームwithフルグラボールいちごみるく味：4月6日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp