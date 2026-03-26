森永乳業は、子ども向けのゼリー飲料「森永マミージュレ」「森永マミージュレ マスカット味」を4月7日から発売する。

近年、乳幼児向け口栓付きパウチゼリーの市場は、どこでも手軽に摂取できる利便性から、忙しい育児世代の支持を獲得し、昨年度は20年度と比較して2倍以上に成長している（出典：インテージSRI＋ ベビーフード市場（口栓付きパウチ）2020年4月〜2025年3月累計販売金額）。

「森永マミー」シリーズは1965年の発売以来、60年以上にもわたり幅広い年代の人に愛され、健康価値を提供してきた、ココロとカラダに寄り添う甘酸っぱい味わいのロングセラー乳酸菌飲料。

新商品「森永マミージュレ」「森永マミージュレ マスカット味」は、1歳からの子どもの成長を応援するカルシウム、鉄分、ビタミンDを配合、さらに健康をサポートする「シールド乳酸菌」を100億個配合したゼリー飲料。

ママ・パパ世代が子供の頃から親しんできた「森永マミー」の味わいで、1歳の子どもでも安心のやさしい甘さに仕上げている。

「森永マミージュレ」「森永マミージュレ マスカット味」で、子どもの手軽な健康サポートに役立ててほしい考え。

同社は、「サステナビリティ中長期計画2030」の「食とウェルビーイング」において「森永乳業グループの独自性を活かした価値を届けることで、3億人（世界中の人々の健康に貢献する商品の2021年度〜2030年度の対象商品の届け見込み人数、および同社提供の健康増進・食育活動への参加見込み人数をリーチ数（人数）として計算）の健康に貢献すること」を掲げ、健康課題に配慮した商品開発を進めている。

［小売価格］各190円（税別）

［発売日］4月7日（火）

森永乳業＝https:/www.morinagamilk.co.jp