「ファーム・西地区、オリックス１−５阪神」（２６日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）

投打がかみ合った阪神が快勝した。先発・西勇輝投手（３５）は５回３安打無失点。打っては初回、相手先発・曽谷龍平投手（２５）からドラフト２位・谷端将伍内野手（２２）＝日大＝が先制適時打。二回には百崎蒼生内野手（２０）が豪快な左本塁打を放つなど、ＷＢＣ日本代表にも選ばれた左腕相手に若虎が躍動した。

阪神・平田勝男２軍監督（６６）は試合後、西勇について「ベテランじゃないよ。まだまだ働き盛り」と投球内容を称賛した。主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−西勇は５回無失点の好投。

「素晴らしかったね。本当に西らしく、ゴロをね多く打たせて。町田もうまくリードして、しっかりコミュニケーション取りながら。試合前からちゃんと準備してたよ、そういうところが今日はしっかり出たんじゃない？」

−ベテラン投手と組むことで勉強になる部分は大きい。

「ベテランじゃないよ。西勇輝なんて、まだまだ働き盛りじゃないか。決めつけちゃいけないよ。ただ、一番の勉強だよ、キャッチャーにとってはね。若いキャッチャーがどういう風なリードをしたり、コミュニケーションを取ったり、ゼロで抑えるかというね」

−百崎が本塁打を含む３安打を放った。

「やっとだ、やっとね。昨日の（試合の）ね、八回のファーストゴロぐらいから感じが良くなった。彼は今日みたいなね、豪快な一発もあるけど、ああやって右にうまいこと打てるのよ、追い込まれたら。昨日のファーストゴロでね『あの感じでいかなあかんよ』と言うてたところで、今日は曽谷からホームランだよ！ＷＢＣ（日本代表）の曽谷から打ったっていうのは、これがもう一番のいい勉強や。自信つけてほしいよ」

−谷端も２安打を放った。

「昨日（ＳＧＬに）残留して、北川（２軍打撃チーフ）コーチとの日大コンビでね、しっかりと打ち込んで。いい感じになりましたっていうことだったんで、試合で使ったけど。彼らしい当たりだったね」

−立石はＳＧＬに残留して練習。コンディション面の問題ではない？

「全然そんなことなく」

−２７日からはＳＧＬで広島と３連戦。阪神ジャガーズデーとして開催される。

「明日、ジャガーの日でしょ。ジャガーズデーちゅうの？だから週末ね、たくさんファンの方たちに来ていただいて、若い選手が躍動して。１軍の開幕も明日から始まるんで。同時にね、期待してほしいよ。ジャガーズデー、ぜひＳＧＬにお越しください！」