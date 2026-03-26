「YOUR FREEDOM自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、ニューヨークを拠点にするファッションブランドENGINEERED GARMENTSとの今年春夏コレクションを、4月17日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。

ENGINEERED GARMENTSは、日本発のセレクトショップ・ネペンテスがニューヨークで設立したブランド。ファウンダーの鈴木大器氏によって生み出されるアイテムは、アメリカのクラシックなワークウェアやミリタリーアイテムを現代的に再解釈し細部までこだわり抜き巧みに設計されたデザインが特徴になっている。ジーユーとENGINEERED GARMENTSの「ものづくり」に対する思いが共鳴し、今回二度目となるコラボレーションが実現した。

第二弾となる同コレクションは「New American Riviera」をテーマに、50年代のアメリカンリゾートスタイルをジーユーとENGINEERED GARMENTSの視点で現代的に再解釈した6型を展開する。今シーズンは、軽やかで清涼感のある素材や機能性のある素材を使用し、ブラウンやインディゴをポイントカラーに用いて、快適さと遊び心を兼ね備えた新しいサマースタイルを提案する。

また店頭での販売に先駆け、3月30日からオンラインストアでの予約販売を実施する。予約した人には、他の消費者よりも一足早く商品を届ける。

［小売価格］1490円〜3990円

［発売日］4月17日（金）

ジーユー＝https://www.gu-global.com/jp/ja