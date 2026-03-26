

「ファンケル メン スキンケア UV」

ファンケルは、4月20日から、男性用日焼け止め「ファンケル メン スキンケア UV」（容量：50g）を、通信販売、直営店舗、ECモールで数量限定発売する。

同製品は、日常の紫外線を防ぐ日焼け止め効果に加え、男性の皮膚生理に合わせた処方や手間なく快適に使える機能を備えた、洗顔後1品でスキンケアまで完結するオールインワンタイプになっている。

年々紫外線量が増加する中、男性も紫外線対策の意識向上で日焼け止めの購入や日傘の使用率などが増えている。さらにSNSやコロナ禍後のオンライン会議の普及などで、自身への美容意識が高まり、男性用日焼け止めの市場はここ数年で拡大している。

男性の肌は、女性の肌に比べて皮脂分泌は多いものの、日常的なひげそりやスキンケア不足で水分が少なく、かつ、紫外線による影響を受けやすい状態だという。また、自身の皮脂が多いことから肌のベタつきを悩みにする人も多く、使用時のニーズにベタつかないものを好む傾向がある。そこで、男性の肌に必要なスキンケアと日常の紫外線対策ができ、一日中ベタつきのない使用感の日焼け止めの開発をした。

特長は、敏感肌でも使えるノンケミカル処方とのこと。紫外線ダメージをケアし、肌本来の力をサポートする。塗布後や経時でもベタつきのない肌をキープ。スキンケア成分で肌を守る。

［小売価格］2200円（税込）

［発売日］4月20日（月）

ファンケル＝https://www.fancl.jp