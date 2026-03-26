カップルが行くと別れる海水浴場!? 噂の真相を握るのは海に住む「うみぼうず」／ねこようかい イイコイイコ㊾
『ねこようかい イイコイイコ』（ぱんだにあ/竹書房）第49回【全49回】
【漫画】『ねこようかい』を第1回から読む
ねこのような、ようかいのような不思議な生き物「ねこようかい」。その生態は時にちょっと不思議で愛らしさ満点。そんなねこようかいたちと一緒に暮らす人間の日常とは…？ 上半身がねこで下半身が魚の「にんぎょ」、職人のような手つきで小豆を洗う「あずきあらい」、疫病をふせぐ不思議な力を持つ「あまびえ」など、個性豊かなねこようかいと飼い主たちのほのぼのした暮らしを描いた『ねこようかい』。ご好評につき、第10巻『ねこようかい トトト』、2月20日より発売中の最新第11巻『ねこようかい イイコイイコ』より、新たなエピソードをお届けします。
■うみぼうず
■海にすんでいる大きなねこようかい。
世界の海を移動することも。
【漫画】『ねこようかい』を第1回から読む
ねこのような、ようかいのような不思議な生き物「ねこようかい」。その生態は時にちょっと不思議で愛らしさ満点。そんなねこようかいたちと一緒に暮らす人間の日常とは…？ 上半身がねこで下半身が魚の「にんぎょ」、職人のような手つきで小豆を洗う「あずきあらい」、疫病をふせぐ不思議な力を持つ「あまびえ」など、個性豊かなねこようかいと飼い主たちのほのぼのした暮らしを描いた『ねこようかい』。ご好評につき、第10巻『ねこようかい トトト』、2月20日より発売中の最新第11巻『ねこようかい イイコイイコ』より、新たなエピソードをお届けします。
■うみぼうず
■海にすんでいる大きなねこようかい。
世界の海を移動することも。