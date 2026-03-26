マスターロック・セントリー日本（MLSJ）は、昨今のモバイルバッテリーの発火事故のリスクを軽減する商品として、A4のファイルが入る「耐火・耐水 安心バッグ」（FBWLZ0）に加え、カバンの中にも収納しやすいサイズ「耐火・耐水 あんしんポーチ」（JFBWLZ1 （Sサイズ）／JFBWLZ2（Mサイズ））を3月12日から全国の主要ホームセンター、家電量販店、Amazonで順次販売を開始した。



「耐火・耐水 あんしんポーチ」JFBWLZ1 （Sサイズ）

現在流通しているモバイルバッテリーは、ほとんどが「リチウムイオン電池」を採用している。この方式は高エネルギー密度を誇る一方、強い衝撃や変形、内部欠陥などによって内部短絡が起きると高熱が発生する場合がある。内部のセパレーターが損傷するとショートが発生し、激しい発火や爆発をともなう「熱暴走」を引き起こすといわれている。実際に、満員電車内での圧迫やカバンの落下など、日常的な衝撃が原因でバッテリーが火を噴き、緊急停車や負傷者を出す事故も起こっている。便利な一方で、モバイルバッテリーには発火事故のリスクが指摘されている。

さらに、リチウムイオン電池は一度発火すると、一般的な火災と異なり電池内部で反応が続くため、鎮火が難しいとされている。このリチウムイオン電池に対して、発火リスクが比較的低い「全固体電池」や「半固体電池」が次世代規格として注目されている。しかし、これらは製造コストが非常に高く、汎用品として普及するにはまだ長い時間を要する。モバイルバッテリーのような手頃な価格帯の製品に広く採用されるのは、2030年代以降になると予測されている。安全性に優れた新技術への完全移行を待つ間にも、モバイルバッテリーの市場規模は年々拡大を続けており、当面の間は、従来のリチウムイオン方式のリスクを自衛策によって管理する必要がある。さらに、これからの暑い時期にはさらにリスクが高まるため、対策が急務となっている。

モバイルバッテリーメーカーにとっても、発火リスクを完全に排除することは容易ではないという。どれほど設計を磨き、厳格な品質管理を行っても、製造工程で混入する微細な異物や部材の不備を100％排除することは極めて難しい現状にある。過去には信頼性の高い大手ブランドであっても、サプライヤー側の製造不備を理由に大規模な自主回収を行う事例が発生している。メーカー側も多重の保護回路で対策を重ねているが、リチウムイオンという素材自体の性質上、破損時の発火リスクを完全に消し去ることはできず、使用者側でも万が一に備えた対策が重要とされている。

また、事業者側の対策も強化されている。現在、航空機内ではモバイルバッテリーは預け入れ手荷物に入れることができず、機内持ち込みが必要とされている。手元での保管が義務付けられるなど、厳しい制限が敷かれている。宿泊施設では、「就寝中の充電や充電したままの外出は控えてほしい」といった注意喚起も見られる。

公共の場でも、一人の不注意が大規模な運行停止や施設の焼損につながりかねない状況となっている。普及率が高くなっている現代だからこそ、個人だけでなく空間を管理する側にとっても、万が一の炎上を見据えたリスクへの備えが求められている。



「耐火・耐水 あんしんポーチ」JFBWLZ2（Mサイズ）

マスターロック・セントリー日本は、米国でスタートし、火災や水害など防災にも役に立つ金庫を販売している。今回販売を開始した新商品「耐火・耐水あんしんポーチ」は、第三者機関での防爆試験・燃焼性試験をクリアした、モバイルバッテリーなどの発火リスクに備える耐火・耐水ポーチ。用途に応じて選択可能な2サイズ（Sサイズ／Mサイズ）を展開。外出時にはモバイルバッテリーの収納ポーチとして、自宅ではパスポートなどの貴重品を保管する防災ポーチとして活用できる。自宅や旅行、アウトドアなどさまざまなシーンでも安心して使用することができる。



「耐火・耐水 あんしんポーチ」JFBWLZ1 （Sサイズ）

同社では今後、個人の顧客はもちろん、リスクを抱える各種交通機関や宿泊施設など人の集まる事業者への導入も応援していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月12日（木）

マスターロック・セントリー日本＝https://masterlocksentry.jp/

耐火・耐水あんしんポーチ Sサイズ＝https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jfbwlz1/

耐火・耐水あんしんポーチ Mサイズ＝https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jfbwlz2/