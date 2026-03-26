◇第98回選抜高校野球大会第8日 2回戦 大阪桐蔭 6―5（延長10回タイブレーク） 三重（2026年3月26日 甲子園）

大阪桐蔭が三重に延長10回タイブレークの末に6―5で競り勝ち、2年ぶりにベスト8入り。歴代5位タイとなる春夏通算80勝目をマークした。三重には14年夏決勝（4―3）、18年春準決勝（延長12回3―2）に続き、またも1点差での勝利となった。

今大会初登板初先発となった今秋ドラフト候補のエース吉岡貫介（3年）は初回、3四球による1死満塁から右前適時打と内野ゴロの間に2失点。2回に今大会最速の152キロを計測したものの、4回2死二、三塁からまさかの暴投連発で2失点。5回にも2四球で1死一、二塁のピンチを招き、2安打7四球5三振4暴投4失点の内容で降板となった。

試合後は「始まるまで凄いワクワクした感じがあったんですけど、緊張もあってか自分のピッチングができなくて、フォームもちょっと決まらん感じでバラつきがあったんで、そこが課題かなと思います」と振り返った。制球難の理由については「やっぱりフォームの安定性がなかったというのが一番かなと感じます。上半身で投げてしまっていたので、もっと下半身の粘りで投げていくことをもうちょっと意識してやったらいけるかなと思います」と話した。

“152キロはフォームが良かったからか”と問われると「そうですね。先頭打者への入りも良かったですし、その後も上げていきたいなと思います」と答えた。2回からはチェンジアップも多投したが、「まっすぐ軸で投げているので、緩急をつける意味でチェンジアップが多くなっていました」と説明。チームは辛勝で準々決勝へ進み、「野手が点を取ってくれて勝利してくれたので、次の試合にしっかりマックス合わせることで、自分が次は良いピッチングをして、チームの勝利に貢献できるようにと思ってます」とばん回を誓った。