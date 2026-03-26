モデルでタレントの溝端葵（24）が26日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「3月26日（木）発売！！ 週刊少年チャンピオンに2度目の登場ですハート」と報告した。

黒ひもビキニ水着姿のバックショットや、薄い素材の透け透けパーカで谷間をのぞかせたショットなどを公開。「ゲットしてきてね！」と呼びかけ、レース素材の黒い透け透けトップスをまくりあげ、あらわとなった黒ビキニ水着の谷間を強調するショットなども披露した。

ファンやフォロワーからも「素敵な笑顔」「迫力満点」「いい尻だね〜」「ドッカァーン!!タオレタ」などのコメントが寄せられている。

溝端は大阪府出身。TikTokの動画投稿で注目を浴び、25年にグラビアに初挑戦。同年3月に発売した初のデジタル写真集「ガチでブレイクする5秒前」が大ヒット。「グラビア界の超新星」のキャッチフレーズがついたこともある。特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン。趣味は岩盤浴、サウナ、そば屋巡り。特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン。身長163センチ。