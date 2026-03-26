MBSテレビ、ラジオは26日、大阪市の同局で春の番組改編会見を開催し、今月末での同局を退社、フリー転身を表明した武川智美（むかわ・ともみ）アナウンサー（57）への感謝を述べた。

武川アナは同局テレビ「痛快！明石家電視台」で明石家さんまのアシスタントを12年間担当。ラジオを主戦場にしてからは「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」「こんちわコンちゃんお昼ですょ！」「それゆけ！メッセンジャー」などのラジオ番組でズバズバ発言を重ね、唯一無二のキャラクターを発揮。同局の顔として活躍してきた。

仕事を共にする機会も多かったという同局テレビの八木航平総合編成部長は「本当にお世話になりましたと感謝しかない。しっかり我々も今後も応援していきたい」と感謝した。

一方、同局ラジオの田中良樹常務取締役は「皆さんもご存じのように明石家さんまさんの番組で長らくアシスタントをしていて有名。非常に毎日放送の顔として、最近はラジオの方でも番組をやっていただき活躍いただいた。今後も頑張っていただきたいし、弊社としても前向きに検討していく」と、引き続き同局の番組に出演を依頼していく考えを示した。