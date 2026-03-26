2月の衆院選で落選した中道改革連合の五十嵐衣里前衆院議員（42）が25日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演し、落選後の就職活動について明かした。

東京都議会議員を経て2024年10月の衆院選に立憲民主党から立候補し東京30区で初当選。しかし今年2月の衆院選では前回競り勝った自民党の長島昭久氏に敗れ、比例復活もできなかった。

30歳で司法試験に合格しており、落選後は元々所属していた弁護士事務所に戻ろうと考えていたという。しかし「次選挙出る予定でおりますと話をしたところ、“事務所としても仕事を任せられなくなっちゃうので難しいんじゃないか”みたいなことを言われてしまい」復帰はかなわず。

実業家・西村博之（ひろゆき）氏が「クライアントと折衝するだけじゃなくて裏で書類やりますとか調査レポート上げますとかって仕事はあるじゃないですか？それすら断られたって単純に別の理由で断られたので、議員になるからって理由として言われたんじゃないですか？」と指摘すると、五十嵐氏は苦笑い。「（事務所の）スペースの問題があって、戻ってくるのにスペースがないって言われた」と説明すると、ひろゆき氏からは「リモートでやってる弁護士さんはいくらでもいるわけで。いろんな理由を付けて何とか断ろうとされてる」とさらに厳しく突っ込まれた。

弁護士業務を行いながら国政復帰を目指すことに理解のある事務所もあるそうで「来ていいよといってくださる事務所もいくつかあって、相談しながら考えたい」。

「今は無職です」とし、「弁護士として何件か（案件を）持って少しはやっているが、メインの弁護士業としては今はない」と明かした。