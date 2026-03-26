卓球のノジマＴリーグのプレーオフ決勝は男子が２７日、女子が２８日に東京・国立代々木第二体育館で行われる。出場する男女４チームが２６日に都内で会見に臨んだ。昨季はレギュラーシーズン（ＲＳ）４位で上位３チームによるプレーオフ進出を逃した東京は、初優勝を目指す金沢と対戦。ＲＳ１位で臨む決勝へ、レギュラーシーズンMVPの田添健汰主将は「相手は本当に強く、雰囲気がいいチーム。厳しい戦いになると思うけど、優勝できるように頑張ります」と決意を口にした。

プレーオフ独自のルールでＲＳのポイント差により、前日に下位チームは、オーダーを開示する。会見の中で、東京の指定により金沢は第２試合にエース格の田中佑汰、第３試合に世界ランク１０位の張禹珍（チャン・ウジン、韓国）を起用した。これを受けて東京は同８位のエース・松島輝空、同７位の林ユン儒（台湾）らをどこに起用するか。田添は「オーダーも２つ開示できたので、対戦相手の準備をして臨みたい」と見据えた。

◆大会方式 レギュラーシーズン（ＲＳ）で５回戦総当たりの２５試合を実施し、成績上位３チームがプレーオフに進出。２位と３位が準決勝を戦い、勝者が１位と決勝を戦う。シングルス３試合、ダブルス１試合の団体戦で、第１試合にダブルス、第２〜４試合にシングルスを実施。２勝２敗で並んだ場合は、１ゲーム先取の延長戦（ビクトリーマッチ）を行う。