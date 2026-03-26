中東から届く原油が大幅に減りつつある中、政府は26日から石油の「国家備蓄」の放出を始めました。



愛媛･今治市にある「菊間国家石油備蓄基地」では、午前11時ごろから、石油がパイプラインを通り隣接する石油元売り会社の精油所に送られました。今後、市場に出荷されることになります。



あす27日以降も、福岡県の白島や北海道の苫小牧東部など国内11か所の備蓄基地から国内消費の約1か月分にあたる850万キロリットルが順次放出される予定です。すでに先週16日から「民間備蓄」15日分の放出も始まっていて、あわせた放出量は過去最大規模となります。





政府は、このほかにサウジアラビアなどと日本国内で「共同備蓄」する約5日分についても、3月中に放出する予定で、石油関連製品の流通に影響がでないよう、安定供給につなげたい考えです。一方で、25日に発表された最新の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり177.7円となりました。過去最高となった190円台から1週間で13円余りの値下がりです。政府は、すでに補助金の支給を開始していて、６週ぶりに全国平均価格が下がった形です。このガソリンスタンドは、先週、政府からの補助金がでたことなどで値下げに踏み切り、26日からは、さらに価格を下げるということです。（店員）「うちの店でも、できる限りの努力はさせていただいて…。安定供給ができるような形がとれればなと」アメリカは25日もイラン側への攻撃を行い、映像を公開してイラン側に圧力をかけています。こうした中、イランの国営メディアは25日、アメリカが提示したとされるウラン濃縮の停止やホルムズ海峡の開放など15項目の条件について、イラン当局の否定的な立場を伝えました。そのうえで戦闘終結に向けイラン側が求める5つの条件を示しました。侵略や暗殺の停止、賠償金支払いの保証、全面的な戦闘停止,ホルムズ海峡におけるイランの主権行使についての国際的な承認と保証、などをあげています。アラグチ外相は、国営テレビを通じて、アメリカが提案したとされる15項目について、仲介国を通じて伝えられたとしたうえで、最高指導部も把握し、必要が生じれば立場を表明すると述べました。ただ、仲介国を通じたメッセージのやりとりは交渉を意味するものではなく、戦闘終結の条件もイランが決めるとアメリカ側をけん制しました。一方のトランプ大統領は…。（アメリカ トランプ大統領）「我々は誰も見たことがないほどの勝利を収めている。イランは交渉中だ。合意をしたがっているが、それを口にするとイラン国民や我々に殺されると恐れている」トランプ大統領は25日、イラン側がアメリカとの交渉自体を否定しているのは、交渉担当者が、そのことを口にすると殺されると恐れているからだと主張しました。ホワイトハウスのレビット報道官は、会見で、イランが現実を受け入れず敗北を認めなければ、「より厳しい攻撃」を行うと警告し、停戦案に合意するよう迫りました。また、イランとの交渉は行き詰まっていないとの認識を示し、「協議は継続中だ」と強調しましたまた、トランプ大統領は、イランへの軍事作戦を理由に延期していた米中首脳会談について、25日、SNSで5月14日と15日に北京を訪問し、習近平国家主席と会談すると発表しました。加えて2026年の後半に、習主席をワシントンに招待すると明らかにしました。ホワイトハウスのレビット報道官は、軍事作戦が続く間、大統領がアメリカにとどまる重要性を習主席が理解し、延期要請を受け入れたと説明しています。中国訪問までに戦闘が終結するかについての質問には、「我々は軍事作戦を4週間から6週間と常に見込んできた」と述べるにとどめています。