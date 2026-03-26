「鳴き続ける保護猫に外は見せたほうがいい？」専門家が教える「落ち着かせるために今できること」

地域猫を家にお迎えしてみたら

家にご飯をねだりに来ていた野良猫が、昨年夏に姿を消し、そこから数ヵ月経って現れてみたら激やせしていた。その姿に命の危険を感じて、今月上旬に自宅に保護したところ、家の中に閉じ込められたためか、日に日に鳴き声が大きくなり、怒るような声でケージの網に体当たりして鳴き叫ぶようになり――。

「外の生活に慣れた野良猫は、外にいたほうが幸せだったのでは」そんな切実な悩みが、スレッドに投稿された。

東京大学および大学院で獣医学を修め、在学中にはカリフォルニア大学デービス校付属動物病院で行動治療学を学んだのち、動物病院での診察や大学講師などを経て、「ペットと人が楽しく快適に暮らすためのライフスタイルの提案」をライフワークとする高倉はるか先生の連載の後編。

前編「『保護から5日目』鳴き続ける元野良猫に不安になる保護者に専門家が伝える『猫が今考えていること』」では、こうした事態を動物行動学の専門家である高倉はるか先生が、「4年間の外での暮らしで、野良猫はさまざまなことを経験してきています。それは自分で選択し、生き抜いてきたということ。それが今、おうちの中だけの世界となって、選択肢が突然狭まり、混乱している」と分析し、具体的に投稿者のみほさんが猫を落ち着かせるためにできることを解説している。

後編では、投稿者であるAさんの「窓は覆ったほうがいいのか」「撫でてもいいのか」「同じ部屋で寝てもストレスにならないか」といった具体的な質問について、実践的な対応を詳しくお伝えいただく。

まず確認したい「受診が必要なサイン」

保護した猫が鳴き続けたり、警戒して落ち着かないのは、ごく当たり前の反応です。猫は、とくに成猫は、さまざまな変化を嫌がります。

これまで自分の縄張りの中で、自分で選択しながら生きてきた猫にとって、家の中はこれまでとは全く違う環境です。選択肢も狭まり、自分で決められなくなったことに戸惑い、不安になっているのです。

猫が慣れるまで、しばらく時間はかかるかもしれませんが、根気よく待つしかありません。

ただし、注意していただきたいのは、食欲がない、水を飲まないといった状態です。2日ほど様子を見て、フードや水がまったく減っていないようであれば、体調が心配です。動物病院に連れて行ったほうがいいかもしれません。

ケージの中に、トイレを用意するのも忘れないでください。猫はトイレにこだわりのある子が多く、極度に警戒していたり、人の目のある場所では、できなくなってしまうこともあります。

段ボールや布で覆うなどして、トイレは直接人の目に触れないようにし、それでもしている様子が見られないときは、膀胱炎などの心配もあるので、病院に相談してください。

また、警戒心が強すぎてパニックに近い状態になっている場合、例えば、瞳孔が大きく開いたような状態が続いているようなら、獣医さんに診せ、落ち着かせるような注射を打ってもらった方がいい場合もあります。

外は見せないほうが早く落ち着く

では、そうした状態がいったん落ち着いて、部屋に入れたあと。ご質問にあった「外が見えない方がいいかどうか」についてですが、最初のうちは見えないように、覆って見せないようにした方がいいと思います。

外が見えると、「なぜ自分はあそこに行けないのか」と意識が向いてしまい、かえって鳴き続ける原因になることも。

外で暮らしていた猫にとっては、外の世界が「当たり前」ですから、それが見えているのに行けないという状況はストレスになりかねません。

最初はカーテンなどでしっかり覆って、外が見えなくしたほうが、「これからは、全く違う環境の中で暮らす」ことを受け入れてもらいやすくなります。

今月3月にお迎えした地域猫のぼんちゃん。自分から家の中に入るくらいに慣れていたのですが、部屋に入れたらずっと鳴き続けて……

代わりに、室内には安心して過ごせる場所を用意してあげてください。前編（タイトル）でお伝えしたように、狭く人目を避けられるような段ボールや、高いところに寝床をつくってあげるといいと思います。

成猫は1日の大半を寝て過ごしますので、落ち着いて体を休める場所があれば、徐々に安心できるようになっていくはずです。

「撫でられるなら撫でてもいいのか」

「撫でられるなら撫でてもいいのか」という質問からは、みほさんがいかに猫の気持ちを優先して考えているかが伝わってきます。

ぼんちゃんが我慢して撫でられているのかどうかを気にされているんですね。

猫は嫌なときは「嫌」だと表現します。まずその人には近づかないし、手を出した時にケージの奥に逃げたり、シャーッと威嚇したり。低い唸り声をあげるのも、「触らないで」という威嚇行為のひとつです。

ぼんちゃんは捕獲前は、みほさんの足音などを聞いて自分から出てきたり、体をすり寄せてきたそうです。「餌が欲しいから」という動機があっても、そもそも猫は警戒心の強い動物なので、怖い、嫌い、という感情があれば決して近づきません。なので、みほさんに対して好意を持っていることは確かだと思います。

ただ、環境にリラックスできていないようなので、ボンちゃんを撫でる時は、正面から向き合わないようにしてあげてください。

体や顔は猫に対して横向きにし、視線も外すようにしてください。あくびをするふりをするなど、緊張を和らげるしぐさを見せるのも効果的です。

動物は正面から見つめられると、「威嚇されている」「狙われている」と感じてしまいます。「何もしない存在ですよ」ということを態度で示しながら、さりげなく触れるくらいがちょうどいいと思います。

同じ部屋にいても、猫を見ない

「同じ部屋で寝てもいいか」というご質問についても、まずは部屋に、猫が安心して過ごせる場所が必要です。（前編で紹介）

段ボールなど、体を完全に隠せる場所を用意したうえで、同じ部屋の中で一緒に過ごす時間を作ってもらえたらと思います。その際に大切なのは、猫に関心を向けすぎないことです。

心配でつい注視したくなる気持ちもわかりますが、動物にとって「見られる」とは、狙われている、もしくは、威嚇されているように感じられます。視線を向けるだけでも、猫にとってはプレッシャーになってしまいます。

同じ空間にはいるけれど、猫のことは見ない。

本を読んだり、横になったりして、飼い主さん自身がリラックスして過ごしていれば、「この人は危険ではない」と、猫もやがて警戒心を解いてくれるはずです。

「いいことがある人」と覚えてもらう

もし部屋に入るたびにぼんちゃんが警戒するようであれば、部屋に入る時は、必ずおやつを持っていくのもおすすめです。

たとえば、部屋に入ったら軽いおやつ、近くに来たら少し良いおやつ、膝に乗ったら特別なおやつ、というように、猫にとっての難易度別におやつのランクをあげるのもいいかもしれません。「この人が来るといいことがある」と覚えてくれます。

ぼんちゃんは食欲が旺盛とのことなので、おいしいものをくれる人には心を許すはず。

食欲がある猫は、この方法で比較的早く慣れてくれることが多いです。

おやつ同様、遊ぶことが好きな猫であれば、おもちゃを使うのもひとつの方法です。警戒しているうちは、なかなか反応してくれませんが、猫には「動くものを追いかけたい」という本能があります。

遊びに反応するようになってきたら、それはリラックスしてきたサインです。遊ぶときは、猫が満足するまでしっかり付き合い、終わったらおもちゃはきちんと片付ける。

遊んでいる時間は、不安や恐怖を感じにくい状態になるので、「この場所は楽しいところだ」と認識していくきっかけになります。

こうして家の中で、「おいしい」「楽しい」体験をたくさんさせることで、「怖い」「不安」などの感情がぬぐわれ、やがて家の中で過ごす時間はおいしく、楽しく、落ち着ける場所となってくれるはずです。

焦らず、これから先のぼんちゃんとの楽しく幸せな時間を目標に、ぜひやってみていただけたらと思います。

【前編を読む】「保護から5日目」鳴き続ける元野良猫に不安になる保護者に専門家が伝える「猫が今考えていること」