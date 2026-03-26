女子ゴルフのアクサ・レディースは27日から3日間、宮崎・UMKCCで開催される。ツアー通算2勝で宮崎市出身の菅楓華（20＝ニトリ）は26日、プロアマ戦に出場して最終調整した。

昨季メルセデスランク4位の菅は今季も好調。2週前の台湾ホンハイ・レディースでツアー2勝目を挙げ、前週のVポイント×SMBCレディースも2位に食い込んだ。

確かな手応えを得て迎える地元凱旋試合に向け「今季1勝して迎えるアクサ・レディースは初めてなのでワクワクしている」と期待感をにじませた。

今大会で単独2位以上に入れば生涯獲得賞金が2億円を超える。20歳316日での2億円到達は宮里藍（20歳105日）、西郷真央（20歳149日）に次ぐ歴代3位の年少記録で山下美夢有（20歳328日）を上回る。

プロ3年目。積み上げてきた賞金の使い途は心に決めていることがある。宮崎市内にある自宅の建て替えだ。3世代で住んでおり築100年近いそうで「家が古いので家を建てたいのが一番。田んぼの中にある家で大きいので丈夫だけど、みしみし音がするのでそろそろかなと。頑張ります」と力を込めた。

UMKCCは日章学園中高時代に週1回ラウンドしていた慣れ親しんだコースで特徴は知り尽くしている。初日は高校の先輩・柏原明日架、同級生の荒木優奈と同組で回ることも決まりモチベーションは高まる一方だ。

前回大会は首位で最終日を迎えながら73とスコアを落とし6位で初優勝を逃した。「台湾の試合で自信もついて、感覚もいい感じし、知ってるコース。こういうチャンスはなかなかないと思うので、しっかりつかみ取りたい」。この1年間の進化を地元で証明するつもりだ。