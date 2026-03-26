楽天・三木肇監督 cRakuten Eagles

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NPB(日本野球機構)は、26日に公示を発表。各球団の開幕1軍メンバーが明らかになりました。

楽天では現時点で27名が登録。ルーキーイヤーではベストナインを獲得し、オープン戦でも3打点含む打率.250をマークするなか、前日25日に「左手関節軟骨損傷」が明らかとなった宗山塁選手は登録となりませんでした。

オープン戦最終戦で一軍に合流し、猛打賞に盗塁とアピールを見せた辰己涼介選手も開幕メンバー入り。先日のWBCでも存在感を見せた藤平尚真投手も、一軍でシーズンをスタートさせます。さらに則本昂大投手の人的補償で移籍となった田中千晴投手や、現役ドラフトで移籍となった佐藤直樹選手、DeNAからの移籍となった伊藤光選手も開幕一軍を射止めています。

今年のルーキーからはドラフト6位の九谷瑠投手のみが一軍入り。オープン戦では8登板で防御率3.68としていました。

27日に敵地で行われるオリックスとの開幕戦。楽天の先発は荘司康誠投手。対するオリックスの先発は宮城大弥投手です。

【投手10名】
19　荘司康誠
29　田中千晴
41　加治屋蓮
43　宋家豪
45　九谷瑠
46　藤平尚真
49　西垣雅矢
52　津留粼大成
56　鈴木翔天
69　内星龍

【捕手3名】
2　太田光
27　伊藤光
70　石原彪

【内野手9名】
0　小深田　大翔
3　浅村　栄斗
6　村林　一輝
7　鈴木　大地
9　Ｌ．ボイト
24　黒川　史陽
35　渡邊　佳明
48　平良　竜哉
63　入江　大樹

【外野手5名】
8　辰己涼介
32　中島大輔
34　Ｃ．マッカスカー
38　佐藤直樹
51　小郷裕哉