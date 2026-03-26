【楽天】開幕一軍メンバー決定 ルーキーからはドラ6・九谷瑠が抜てき 佐藤直樹や田中千晴など新戦力も登録
NPB(日本野球機構)は、26日に公示を発表。各球団の開幕1軍メンバーが明らかになりました。
楽天では現時点で27名が登録。ルーキーイヤーではベストナインを獲得し、オープン戦でも3打点含む打率.250をマークするなか、前日25日に「左手関節軟骨損傷」が明らかとなった宗山塁選手は登録となりませんでした。
オープン戦最終戦で一軍に合流し、猛打賞に盗塁とアピールを見せた辰己涼介選手も開幕メンバー入り。先日のWBCでも存在感を見せた藤平尚真投手も、一軍でシーズンをスタートさせます。さらに則本昂大投手の人的補償で移籍となった田中千晴投手や、現役ドラフトで移籍となった佐藤直樹選手、DeNAからの移籍となった伊藤光選手も開幕一軍を射止めています。
今年のルーキーからはドラフト6位の九谷瑠投手のみが一軍入り。オープン戦では8登板で防御率3.68としていました。
27日に敵地で行われるオリックスとの開幕戦。楽天の先発は荘司康誠投手。対するオリックスの先発は宮城大弥投手です。
【投手10名】
19 荘司康誠
29 田中千晴
41 加治屋蓮
43 宋家豪
45 九谷瑠
46 藤平尚真
49 西垣雅矢
52 津留粼大成
56 鈴木翔天
69 内星龍
【捕手3名】
2 太田光
27 伊藤光
70 石原彪
【内野手9名】
0 小深田 大翔
3 浅村 栄斗
6 村林 一輝
7 鈴木 大地
9 Ｌ．ボイト
24 黒川 史陽
35 渡邊 佳明
48 平良 竜哉
63 入江 大樹
8 辰己涼介
32 中島大輔
34 Ｃ．マッカスカー
38 佐藤直樹
51 小郷裕哉