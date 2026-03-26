NPB(日本野球機構)は、26日に公示を発表。各球団の開幕1軍メンバーが明らかになりました。

楽天では現時点で27名が登録。ルーキーイヤーではベストナインを獲得し、オープン戦でも3打点含む打率.250をマークするなか、前日25日に「左手関節軟骨損傷」が明らかとなった宗山塁選手は登録となりませんでした。

オープン戦最終戦で一軍に合流し、猛打賞に盗塁とアピールを見せた辰己涼介選手も開幕メンバー入り。先日のWBCでも存在感を見せた藤平尚真投手も、一軍でシーズンをスタートさせます。さらに則本昂大投手の人的補償で移籍となった田中千晴投手や、現役ドラフトで移籍となった佐藤直樹選手、DeNAからの移籍となった伊藤光選手も開幕一軍を射止めています。

今年のルーキーからはドラフト6位の九谷瑠投手のみが一軍入り。オープン戦では8登板で防御率3.68としていました。

27日に敵地で行われるオリックスとの開幕戦。楽天の先発は荘司康誠投手。対するオリックスの先発は宮城大弥投手です。

【投手10名】

19 荘司康誠

29 田中千晴

41 加治屋蓮

43 宋家豪

45 九谷瑠

46 藤平尚真

49 西垣雅矢

52 津留粼大成

56 鈴木翔天

69 内星龍

【捕手3名】

2 太田光

27 伊藤光

70 石原彪

【内野手9名】

0 小深田 大翔

3 浅村 栄斗

6 村林 一輝

7 鈴木 大地

9 Ｌ．ボイト

24 黒川 史陽

35 渡邊 佳明

48 平良 竜哉

63 入江 大樹

【外野手5名】8 辰己涼介32 中島大輔34 Ｃ．マッカスカー38 佐藤直樹51 小郷裕哉