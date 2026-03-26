プロ野球のファーム・リーグは26日、中地区の巨人―西武戦（ジャイアンツタウン）が雨天で、中日―DeNA戦（ナゴヤ）がグラウンド状態不良で中止に。残り3試合が行われた。

東地区の楽天―日本ハム戦（楽天モバイル最強パーク宮城）は3―3で引き分け。楽天先発・ウレーニャは5回を2安打8奪三振で1失点。伊藤裕が2安打を放った。日本ハム先発の育成選手・松本は5回7安打2失点。進藤が2安打1打点、浅間が2安打をマーク。

西地区でソフトバンクは広島戦（由宇）に6―1。先発・徐若熙が5回3安打1失点で1勝目を挙げた。井上が3回の1号ソロなど2安打。石塚が2安打2打点、秋広と育成選手の中沢が2安打1打点。広島先発・森は4回5安打4失点（自責3）で1敗目。

阪神はオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に4―1。百崎が2回の1号ソロなど3安打。ドラフト2位・谷端（日大）と前川が2安打1打点をマークした。先発・西勇は5回3安打無失点で1勝目。オリックス先発・曽谷は2回1/3を5安打3失点で1敗目。池田が8回に1号ソロ、育成選手の河野が2安打。