高速船が24日に一時挫傷した粟島汽船は26日、代替船の運航を開始しました。



代替船は定員12人で粟島汽船がチャーターした船を当面、4月3日まで1日3往復する予定です。（※3月26日は2往復のみ）



また粟島汽船の高速船が座礁した事故について調査を続けている新潟海上保安部は26日、その後の調査で、航行の妨げとなるような浅いところや、障害物はなく海底に接触した痕跡などは確認されなかったと発表しました。





高速船はプロペラに損傷が見つかっていて26日現在、運航再開のめどは立っていません。一時座礁したのは24日に村上市の岩船港を出港した粟島汽船の高速船「awaline（アワライン）きらら」です。粟島と本土を結ぶ唯一の交通手段ですが24日午後3時すぎ、岩船港を出港した直後、左のプロペラに何かが絡み左エンジンが停止。その後、右のエンジンも停止し新潟海上保安部に救助要請がありました。巡視艇にえい航され、自力で午後7時半すぎに着岸しましたが、プロペラが損傷していました。

海上保安部は、きららのエンジンが停止した岩船港第二防砂堤先端付近の海面、水中について新潟海上保安部職員や、新潟航空基地機動救難士が調査しましたが、航行の妨げとなるような障害物などはなく、海底に接触した痕跡などもなかったということです。



海洋生物などにあたった可能性も否定できないといいますが、座礁の原因については分かっていません。



普段の運航に使われていたフェリーが点検に入ったため、23日から代替機として運航されていた「きらら」。船底に大きな異常がなかったことから運航再開に向けて25日、試運転を行っていますが再開には至っていません。



粟島汽船は、今後、きららを造船所へ運び、損傷したプロペラを修理する予定です。またドックに入っていたフェリーを予定より早く戻すことを検討しているということです。



（※3月24日の画像：新潟海上保安部提供）