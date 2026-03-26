日野が「ロゴマーク」改定を発表！ 新たな「Hマーク」採用でブランド認知度アップ！

2026年3月26日、商用車によって日本の物流を支える日野自動車（以下、日野）は、4月1日をもって「HINO」のコーポレートロゴマークを「新デザイン」へと改定すると発表しました。

今回のロゴ改定は、実に1994年の制定以来のことで、32年ぶりとなる歴史的な刷新です。

【画像】これが日野の「新ロゴマーク」と「旧ロゴマーク」の比較です！（8枚）

現在、トラックやバスなどの商用車を取り巻く環境は、100年に一度と言われるCASE技術の波や急速なデジタル化、グローバル化の波に揉まれ、かつてないほどの激動の時代を迎えています。

そんな波乱の市場において、日野自身も4月1日を境に劇的な変化を遂げようとしており、新社長の就任に加え、新たに「ARCHION（アーキオン）」グループの一員となることが決定。

まさに会社設立以来の大きな歴史的転換点を迎えます。

そして、この「新生・日野」の門出を象徴する覚悟の表れが、今回のコーポレートロゴ改定に込められています。

新しいロゴマークを一目見て気づくのは、これまで親しまれてきた立体的なグラデーションや光の反射を表現する微細な装飾がスパッと削ぎ落とされ、現代風の非常にシンプルでフラットなペタッとしたデザインに生まれ変わっている点。

これは単なる流行りのデザイン変更ではなく、スマートフォンやSNSといったデジタル環境が当たり前となった現代において、どんな小さな画面でもハッキリと認識できるよう、視認性と可読性を極限まで高めた結果です。

また、これまで用途に合わせて複数存在していたロゴを、今回1種類にピタリと統一することで、ブランドの認知度をさらに高める狙いもあります。

もちろん、見た目はフラットになっても、ロゴに込められた熱い魂は変わりません。

お馴染みの「H」の文字をモチーフにしたデザインには、地平線から力強く昇る太陽をイメージした「挑戦」の意思や、左右に引き合う形による「ハイテクノロジーと環境の調和」、さらには左右の矢印でトラック・バスの「安全な運行」を願い、曲線で「幹線と末端をつなぐ物流の一体感」を表現するという、1994年から続く深い意味がそのまま継承されています。

変わるものと、絶対に変わらない確固たる信念が見事に融合しました。

さらに注目したいのが、看板やプレゼンテーション資料などで使用されるブランドカラーです。

新ロゴでは、日野の情熱を象徴する「HINOレッド」がこれまで以上に強く押し出された配色となっています。

実は、新たに合流するARCHIONグループのブランドカラーも同じく“赤”を採用しており、このカラーリングのシンクロによって、グループとしての強固な一体感と相乗効果を視覚的にも猛アピールしています。

そしてここまで大胆な変更がおこなわれると、「街を走る日野のトラックのフロントエンブレムも全部変わるの？」と考えるトラックファンもいるでしょうが、そうはならないとのこと。

日野によると、実際に車両のフロントグリルなどに取り付けられている立体的なエンブレムについては、変更の予定はありません。

あくまで企業としての顔であるコーポレートロゴが、新時代に合わせてスタイリッシュにアップデートされる形となります。

※ ※ ※

日本の商用車業界を牽引し物流を根底から支え続けてきた日野。

32年の時を経て、赤く力強く生まれ変わった新しい“Hマーク”とともに、ARCHIONグループという新たなステージでどのような躍進を見せてくれるのか。

4月1日からの新生・日野の走りに、熱い期待が高まります。