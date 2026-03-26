【夫婦、小さなすれ違い…】「苦手」「えっ！？」何年経っても…【第69話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、晩酌しようとしたときに起こった夫婦、小さなすれ違いです。
子どもたちも寝静まって落ち着いたある夜。たまには夫婦水入らずで晩酌しようということに。
夫「いいワインがあるよ！」
妻「ごめん、私、洋酒苦手」
意外な好みの違いをはじめて知った夫、ビックリ。
妻「ビールでもいい？」
夫「ごめん、ビール苦手」
今度は夫の好みの違いをはじめて知ることとなった妻。夫婦になって数年経っても、まだまだ知らないお互いの好みがあることに気がついたのだそう。それぞれが好きなものがわかり、それぞれの好きなお酒で、ハイ、乾杯。すれ違っても譲り合って分かち合っていければ、きっと大丈夫！ 楽しい晩酌の時間となったことでしょう。お幸せに！
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、晩酌しようとしたときに起こった夫婦、小さなすれ違いです。
子どもたちも寝静まって落ち着いたある夜。たまには夫婦水入らずで晩酌しようということに。
妻「ごめん、私、洋酒苦手」
意外な好みの違いをはじめて知った夫、ビックリ。
妻「ビールでもいい？」
夫「ごめん、ビール苦手」
今度は夫の好みの違いをはじめて知ることとなった妻。夫婦になって数年経っても、まだまだ知らないお互いの好みがあることに気がついたのだそう。それぞれが好きなものがわかり、それぞれの好きなお酒で、ハイ、乾杯。すれ違っても譲り合って分かち合っていければ、きっと大丈夫！ 楽しい晩酌の時間となったことでしょう。お幸せに！
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部