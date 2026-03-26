たき火が原因でおととい山形県東根市の山林で発生した火災は、発生から３日目を迎えたきょう午前、延焼の恐れがない「鎮圧」の状態となりました。

【写真を見る】東根市の山林火災は延焼の恐れがない「鎮圧」状態に 市は自衛隊への派遣要請を解除（山形）

この火災は、おととい東根市大木沢の山林でおきたものでこれまでに１１ヘクタールが焼けたことが確認されています。

東根市消防本部によりますと、火はきょう午前８時４５分に延焼範囲が広がる恐れのない「鎮圧」状態であることが確認されました。これを受けて、市は自衛隊への派遣要請を解除しました。

消防の調査により、今回の火災の原因は「たき火」だったことが分かっています。

きょうは、朝から消防署員と消防団員あわせて５０人以上が現地で活動にあたりましたが、雨で視界が悪くや足場もよくないため火が鎮圧状態になったことを確認し午前中のうちに引き揚げたということです。

消防は今後、天候の回復を待ちあすの午後に再び山に入り状況を確認する予定です。そこで火や煙が確認されなければ、「鎮火」となる見通しです。