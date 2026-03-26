大谷翔平が所属の「ドジャース」と「ユニクロ」がパートナーシップを締結！ 球場内の複数箇所に「UNIQLO Field at Dodger Stadium」の名称が掲出

ドジャースタジアムに「UNIQLO Field」誕生！ 限定イベントや店舗特設コーナーなど歴史的タッグの全貌

ロサンゼルス・ドジャースとユニクロが歴史的なパートナーシップを締結し、「UNIQLO Field at Dodger Stadium」が誕生しました！

バックスクリーン上部やバックネット裏への堂々たるロゴ掲出にとどまらず、シーズン序盤にはドジャースファンへ向けた「LifeWear」の大規模なプレゼントイベントも実施決定。

さらに、ロサンゼルス地域のユニクロ一部店舗に設けられる専用の特設スペースも見逃せません。

そして5月頃には、次世代を担う子どもたちや地域コミュニティへ向けた新たな社会貢献施策の発表も控えています。

日米トップブランドが仕掛ける、規格外の多角的な取り組みから目が離せません。

（以下、プレスリリースより）

ドジャースとユニクロ、歴史的パートナーシップを締結 「UNIQLO Field at Dodger Stadium」が誕生

ロサンゼルス・ドジャースとユニクロはこのたび、歴史的なパートナーシップに合意しました。

両社は本パートナーシップを通じて、ドジャースのチームおよびファンの皆様、世界中のユニクロのお客様、そしてロサンゼルスの地域社会のために、緊密に連携していきます。

本パートナーシップの締結により、球場内に「UNIQLO Field at Dodger Stadium（ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）」という名称が掲出されます。

世界中に熱心なファンを持つ2つの世界的なブランドによる本パートナーシップは、ユニクロにとって米国における初の本格的なスポーツパートナーシップとなります。

ユニクロの名称は、センターフィールドのバッターズアイ（バックスクリーン）上部、バックネット裏にある記者席下のファサード、ならびにベースライン沿いの芝生部分など、球場内の複数箇所に掲出されます。

■ ロサンゼルス・ドジャース 社長兼CEOスタン・カステン コメント

私たちにとって誇りとなる歴史的なパートナーシップを、ユニクロとともに確立することができました。

ユニクロは、自らの分野において、野球界におけるドジャースと同様に確固たる地位を築いているブランドです。

「UNIQLO Field at Dodger Stadium」をはじめ、ロサンゼルスの地域社会において、ユニクロと協働していくことを楽しみにしています。

■ 株式会社ファーストリテイリング 代表取締役会長兼社長 柳井正 コメント

時代とともに進化し続ける、世界有数の名門チームであるロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップを結べることを、大変光栄に思います。

ユニクロにとって、あらゆる人々をつなぐ、まさに夢のようなパートナーシップです。ドジャースと同様、ユニクロも世界一を目指しています。

ロサンゼルス、そして全米のお客様やファンの皆様に新たな価値をお届けするとともに、世界中で最も愛され、信頼されるブランドになるための歩みを、ドジャースとともに進めていきたいと考えています。

従来のスポーツスポンサーシップの枠を超える本パートナーシップには、下記の取り組みが含まれます。

■ ドジャースファンへの取り組み

シーズン序盤に、「UNIQLO Field at Dodger Stadium」にて、ドジャースファンの皆様にユニクロのLifeWearをプレゼントする大規模イベントを実施します。

■ ユニクロのお客様への取り組み

カリフォルニア州のロサンゼルス地域を中心に、ユニクロの一部店舗において、本パートナーシップを紹介する専用の店内スペースを設ける計画です。

■ ロサンゼルス地域社会への貢献

社会への継続的な貢献は、本パートナーシップの重要な柱の一つです。

ユニクロとドジャースは、次世代を主な対象とした、ロサンゼルス市民および地域コミュニティに直接価値をもたらす、さまざまな社会貢献施策を検討しており、詳細は5月ごろに発表する予定です。