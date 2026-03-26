札幌市営地下鉄で３月２６日から、クレジットカードのタッチ決済による乗り放題サービスが始まりました。



上限金額が設定され、土日と祝日は１日５２０円で乗ることができます。



１日６０万人以上が利用する札幌市営地下鉄。



２６日から新たなサービスが導入されました。



（長岡記者）「クレジットカードのタッチ決済で、実質的な１日乗り放題サービスが受けられます」





地下鉄には平日は８３０円、土日と祝日は５２０円と１日乗車券がありますが…クレジットカードなどのタッチ決済でこれらの金額に達すると、それ以上の運賃はかからず「１日乗り放題」となります。同じカードを利用することが条件です。２０２５年４月から始まったタッチ決済ですが、利用者は増え続けていて、２０２６年２月には１日あたり９０００人を超えました。券売機を利用せずにすむため、インバウンドを含め、ニーズは高まっています。（利用者）「すごくいい。利便性があるのではないか」（札幌市営交通局営業課 髙橋宏明課長）「いままで１日乗車券やドニチカキップは現金でしか買えない商品だったので、キャッシュレス化をはかりたかった」新たなサービス導入の一方で、将来的な廃止に向けて検討されているのがー（長岡記者）「磁気きっぷの廃止です」１９７１年に開業した札幌市営地下鉄。自動改札機は南北線の全駅で導入され、磁気きっぷは開業当初から使われてきました。しかし現在、きっぷを利用する人は全体の１５％まで減っていて、廃止によって経費削減にもつながるといいます。磁気きっぷの代わりにはＱＲコードが付いた紙のきっぷを検討しています。（札幌市営交通局営業課 髙橋宏明課長）「改札機自体が１２００万円ほど１台当たりにかかるが、ＩＣカード専用の改札機は５４０万円程度なので、価格は半分程度になる。全国的な流れも磁気券の廃止に向けた動きや、（改札機の）メーカーも生産量が減っているので、磁気券から普通の紙に移れないか考えている」かつてきっぷが中心だった地下鉄。利便性の向上に加えてエコな形に変わりつつあります。