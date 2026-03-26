MBSラジオは26日、大阪市帰宅の同局で春の改編会見を開催。19日に芸能活動再開を発表したお笑いコンビ、スピードワゴン小沢一敬（52）の番組復帰を問われたが、否定した。

小沢は同局ラジオ「アッパレやってまーす！」（土曜深夜0時）に出演していたが、活動休止を機に休演している。

番組への復帰予定を問われれた虎松英樹編成局長は、「活動再開を事務所のホームページで発表されたのは弊社も把握しておりますが、現時点で復帰する予定はございません」とした。

小沢は2024年1月から活動を休止していたが、約2年2か月ぶりの活動再開となる。所属事務所ホリプロコム

が公式サイトで「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました」と報告。小沢は謝罪した上で「自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています。

もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです」などとコメントを寄せた。

また同日、身のYouTubeチャンネルでも黒いスーツ姿で謝罪する動画を投稿した。