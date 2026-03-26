◇第98回選抜高校野球大会第8日 2回戦 大阪桐蔭 6―5（延長10回タイブレーク） 三重（2026年3月26日 甲子園）

大阪桐蔭が三重に延長10回タイブレークの末に6―5で競り勝ち、2年ぶりにベスト8入り。歴代5位タイとなる春夏通算80勝目をマークした。三重には14年夏決勝（4―3）、18年春準決勝（延長12回3―2）に続き、またも1点差での勝利となった。

今大会初登板初先発となった今秋ドラフト候補のエース吉岡貫介（3年）が5回途中4失点で降板。しかし、2番手右腕・石原慶人（3年）が三重の反撃ムードを絶ちきり、8回に犠飛で追いつかれたものの3回1/3を1安打1四球1失点と好投した。

石原は昨年8月に腰を痛め、腰椎分離症と診断されて昨秋は登板できなかった。投げ始めたのは昨年12月からで、「ケガをして迷惑かけたんで、春は自分が投げて勝たせいという気持ちはありました」と決意を明かした。救援したのは1死一、二塁の場面で「途中から出てプレッシャーはあったけど、しっかり丁寧に投げられたと思います。ああいう場面はやっぱり四球は絶対ダメなので、とりあえずバッターに向かっていく強い気持ちで投げました。

落ち着いてしっかり腕振って投げれたんで、そこは良かったかなと思います」と胸を張った。

サイドハンド気味にしたのは中1の時で、最速はこの日マークした147キロ。憧れは巨人の大勢だという。離脱中は西谷浩一監督から「自分のやれることをやっていくのが一番大事だぞ」と言われていたそうで、「真っすぐがコースには投げられなかったけど、持ち味であるスタイダーはしっかりコースに投げられたと思います。（投手陣は）みんな状態は良い。誰でも行ける準備が大事かなと思う」と話した。