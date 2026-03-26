焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」が、ブランド誕生10周年を記念したプロジェクト「RINGO 10th ANNIVERSARY」の第2弾として、「ハローキティ」とコラボレーションした商品を4月1日（水）から発売する。

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」とハローキティがコラボ！

今回はアップルパイが大好きなハローキティとのコラボパイ3種と、オリジナルグッズを組み合わせたセットBOX3種、フィナンシェ缶1種の全4種が順次お目見えする。

コラボパイは3種類で、人気の看板パイにハローキティのメダルチョコをトッピングした「焼きたてカスタードアップルパイ」や、リボンチョコを添えたサクサクの「できたてミルフィーユ」、ロンドンのティータイムをイメージしたアールグレイカスタードクリーム入りの「焼きたてオープンパイ」が登場。各パイの単品販売はなく、セットでの販売となる。

「RINGO×ハローキティ コラボレーションパイ3種」焼きたてカスタードアップルパイ、できたてミルフィーユ、焼きたてオープンパイ

セット商品は2種で、コラボパイ3種と、ブランドを象徴する赤いパターンにハローキティをあしらったオリジナルキルティングクーラーバッグが付いた「ハローキティのクーラーバッグセット」（3870円）、ハローキティの刺繍入りオリジナルキルティングポーチが付いた「ハローキティのポーチセット」（2852円）が販売される。

「ハローキティのクーラーバッグセット」（3870円）

「ハローキティのポーチセット」（2852円）

さらに、バターのコクとごろっとした国産ふじりんごの蜜漬けが入ったオリジナルフィナンシェ3個を、ハローキティとタイニーチャムのおさんぽ風景を描いた缶に詰めた「RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶」（1480円）や、4月22日（水）にはコラボパイ3種にハローキティのオリジナルミニプレート（全4種ランダム）が付いた「ハローキティのミニプレートセット」（2852円）も登場する。



RINGOとハローキティのコラボ商品は、4月1日（水）から国内常設店舗で順次発売。缶商品は公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」でも販売される。各商品はなくなり次第終了。価格はすべて税込み。

「RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶」（1480円）

「RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶」（1480円）