須田亜香里、元SKE48同期に編んでもらったバラの髪飾り公開「可愛くてセンス抜群」「クオリティ高い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/26】元SKE48の須田亜香里が3月26日、自身のInstagramを更新。元AKB48／SKE48で女優の木崎ゆりあ（※「崎」は正式には「たつさき」）からのプレゼントだという手編みの髪飾りを公開した。
【写真】34歳元アイドル「可愛くてセンス抜群」元SKE48同期からもらった手編みグッズ
須田は「短時間のデートだったけど、お互い手作りのものをプレゼントし合って、私はフルマラソンのご褒美で焼肉ご馳走になって、ぎゅっと会話して、また新しい幸せを重ねた時間が嬉しかったな」と同期・木崎との“デート”を報告。「写真はこの前、ゆりあが編んでくれたバラの髪飾り 知らないうちに編み物という、新しい技を身につけていてびっくりしたよ」と記し、プレゼントのグレーの毛糸で編まれたバラの髪飾りを持って笑顔を見せている自身のショットを公開した。
続けて「私なんて、15年くらいずっと同じ味のクッキーをゆりあに渡し続けてるって言うのに！笑」と自身からの木崎へのプレゼントについてもつづり、木崎との2ショットや自身が木崎に贈ったクッキーの写真なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「素敵な関係性」「15年も続いてるのすごい」「可愛くてセンス抜群」「クオリティ高い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元アイドル「可愛くてセンス抜群」元SKE48同期からもらった手編みグッズ
◆須田亜香里、木崎ゆりあからもらった手編みの髪飾り公開
須田は「短時間のデートだったけど、お互い手作りのものをプレゼントし合って、私はフルマラソンのご褒美で焼肉ご馳走になって、ぎゅっと会話して、また新しい幸せを重ねた時間が嬉しかったな」と同期・木崎との“デート”を報告。「写真はこの前、ゆりあが編んでくれたバラの髪飾り 知らないうちに編み物という、新しい技を身につけていてびっくりしたよ」と記し、プレゼントのグレーの毛糸で編まれたバラの髪飾りを持って笑顔を見せている自身のショットを公開した。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な関係性」「15年も続いてるのすごい」「可愛くてセンス抜群」「クオリティ高い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】