戸田恵梨香「こんなにも眉毛がなくなるときがくるとはね」細木数子役ビジュアルに反響続々「圧倒的な美貌」「迫力がすごすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の戸田恵梨香が、3月26日までに自身のInstagramストーリーズを更新。自身が主演を務めるNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（4月27日より世界独占配信）の役ビジュアルを公開した。
【写真】37歳国民的女優「迫力がすごすぎる」極道感溢れる細眉＆着物で“細木数子”に
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師・細木数子を演じる戸田。同作でヘアメイクのディレクションを担当したメイクアップアーティストが「眉毛をどこまで剃り込むか 数子さんと話し合ったあの頃が懐かしいです」と記した投稿をリポストするかたちで、キーアートを公開している。キリッとした眉毛で不敵な笑みを浮かべ、正面を見つめる姿が収められており「こんなにも眉毛がなくなる時がくるとはね」とコメントしている。
また、同アーティストによる投稿をリポストし、自身の着物姿の写真も公開。立ち上げ前髪に濃いめのアイメイクを施し、首を少し傾げながらカメラを見据える迫力のあるショットを披露し「すごいですねこれは」と添えている。
さらに、衣装がズラリと並んだ室内で撮影した写真も投稿。着物姿で椅子に座り、こめかみに手を当てる姿が写っており「これが噂のあれですね ほんとにやばいですねこれは 拳銃出しそうですよ」とユーモラスにつづっている。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃカッコいい」「美しさが際立ってる」「迫力がすごすぎる」「圧倒的な美貌」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳国民的女優「迫力がすごすぎる」極道感溢れる細眉＆着物で“細木数子”に
◆戸田恵梨香「地獄に堕ちるわよ」役ビジュアル披露
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師・細木数子を演じる戸田。同作でヘアメイクのディレクションを担当したメイクアップアーティストが「眉毛をどこまで剃り込むか 数子さんと話し合ったあの頃が懐かしいです」と記した投稿をリポストするかたちで、キーアートを公開している。キリッとした眉毛で不敵な笑みを浮かべ、正面を見つめる姿が収められており「こんなにも眉毛がなくなる時がくるとはね」とコメントしている。
さらに、衣装がズラリと並んだ室内で撮影した写真も投稿。着物姿で椅子に座り、こめかみに手を当てる姿が写っており「これが噂のあれですね ほんとにやばいですねこれは 拳銃出しそうですよ」とユーモラスにつづっている。
◆戸田恵梨香の投稿に「圧倒的な美貌」の声
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃカッコいい」「美しさが際立ってる」「迫力がすごすぎる」「圧倒的な美貌」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】