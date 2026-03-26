大阪・ＭＢＳラジオが２６日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開いた。

同局の「ヤングタウン」（月〜日曜・後１０時）の月曜日パーソナリティーが、現在の「カベポスター」から「豪快キャプテン」に代わることが発表された。「カベポスター」は今春より東京に進出するため番組を卒業する。

同局は約２年半にわたり活躍した「カベポスター」に感謝。後任の「豪快キャプテン」については現在「ヤングタウンＮＥＸＴ」金曜日を担当しており、「満を持して今回ヤングタウンの方に出演していただく。もともとヤングタウンＮＥＸＴというのは次世代のヤングタウンのパーソナリティーを発掘するということで企画された番組ですが、そこから新しいパーソナリティーを新たな形を目指して作っていただきたい」と期待した。

べーやんは同局を通じ「歴史あるヤングタウンの仲間入りさせていただきました！ とても光栄です！ ヤンタン第１回が始まった１０月２日は僕の誕生日でもあります！ 同じ誕生日同士頑張ります」と意欲。山下ギャンブルゴリラは「あの歴史あるヤングタウンを豪快キャプテンが担当することとなりました！ ゆっくり皆さんに分かりやすくしゃべれるように頑張りますので温かい目で見守ってください」とアピールした。