◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）

第３３回マーチＳ・Ｇ３（２９日、中山）で重賞初制覇を狙う原田和真騎手＝美浦・フリー＝が、愛着の深いチュウワクリスエス（牡４歳、美浦・栗田徹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）とのコンビで“恩返し”に燃えている。同馬を管理する栗田調教師とは調教の手伝いを依頼されたことから縁が始まり、自身のＪＲＡ通算全６０勝のうち、厩舎別最多の１０勝をマーク。「僕が２、３年目の頃から手伝っていて、長い付き合いです。これまで（Ｇ１・３勝の）タイトルホルダーなど厩舎の代表馬の調教にも乗せてもらっていますが、そこに自分も名を連ねたい」と意気込む。

現役時にダートの短距離で３勝を挙げた母チュウワベイビーをはじめ、きょうだい３頭も栗田師が手がけており、オープン入りを果たせた同馬は陣営にとって思い入れのある存在だ。前走のアレキサンドライトＳ（３勝クラス）は、好位２番手から３馬身半差をつける横綱相撲の快勝。ゴール後に思わず右手を振り上げたが、スタンドとは逆サイドだった。「ガッツポーズをする方向を間違えてしまいました」と、苦笑交じりに振り返るほどうれしい白星だった。

これまで主戦として全１１戦のうち７戦（うち２勝）で手綱を執り、この中間も熱心に調教をつけている。２５日の美浦・Ｗコースでの最終追い切りは、５ハロン６８秒３―１１秒７を馬なりでマーク。「馬自身がどんどん成長していっているので、能力を発揮できればチャンスはある。前走が強かったし、クラスが上がったここでも」と色気は十分だ。

鞍上は重賞に過去１８度挑戦して、プリンスリターンで挑んだ２０年のシンザン記念では首差２着と悔しい思いをしている。「今でも夢に出てきますからね…。自分の実力不足でした」と脳裏に焼き付いており、もちろん向上心の糧にしてきた。あとは結果で報いるだけだ。（坂本 達洋）

◆原田 和真（はらだ・かずま）１９９４年１月１５日生まれ。大阪府出身。１２年３月に美浦・天間昭一厩舎からデビューして、同月１０日の中山２Ｒ（カシノアポロン）でＪＲＡ初勝利。１４年６月にフリーとなる。ＪＲＡ通算２６２６戦６０勝。身長１６５センチ、体重４９キロ。血液型ＡＢ。