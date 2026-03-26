「パーソル パ・リーグ2026」の開幕前日会見が26日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、ロッテのサブロー新監督、西武の西口文也監督が出席。いよいよ始まるシーズンに向けて闘志を高めた。

サブロー監督は「昨年、最下位のチームらしく、ちょっと開き直ってファンの皆様がビックリするようなゲームができたらなと思います」とあいさつ。開幕投手にはドラフト2位左腕・毛利（明大）を指名。「おそらく西武さんもデータが少ないと思うので、何がくるが分からないという意味も込めてもありますし、彼のアマチュア時代の度胸の良さを買った」と説明した。

注目してほしい選手には昨年の新人王・西川の名を挙げ、「2年目のジンクスがあるのか、僕も楽しみにしています」と笑顔。一方、武の警戒する選手には滝沢を挙げ、「僕大好きなんですよ、プレースタイルが。でも、あの選手を塁に出してしまうと、うちの守備もちょっと慌てたりする状況になり得ると思うので、なるべく乗せないように」と話し、改めて「うちは開き直って、思い切って、見ていてお客様も楽しいなと思える試合をしたいなと思います」とシーズンへの意気込みを語った。