ももクロ・佐々木彩夏「峰不二子になりたい！」意外な「やってみたい趣味」とは？

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃804は「私の一択Chan」をお届け！

◆高額賞金に、ももクロもガチモード！

お笑いコンビ・三四郎を迎えて行う今回の企画は、ももクロとゲストの日常のこだわりを調査し、親になった人が質問に対して「これ一択」と思う答えを回答。親以外のメンバーは、親が書いた“これ一択”を当てるというもの。

驚くべきはその商品だ。1等はなんと「演出自腹 賞金5万円」。2等も「高級焼肉弁当」、3等は「珍味 詰め合わせセット」、4等「お菓子つかみ取り」と、なぜか気前がいい。

大盤振る舞いの景品に、ももクロも三四郎も鼻息が荒い。三四郎の相田周二に「ガチでいいんだっけ？」と小声で確認された玉井詩織は、「ガチでいいよ。ボケなくていい」と答える。

景品が良すぎて妙な緊張感が漂うが、はたしてどうなる!?

◆あーりん、憧れの趣味とは

最初の親は、佐々木彩夏。お題は「かたちから入るタイプの佐々木彩夏さんが『やるかは別として』惹かれてしまう趣味」というもの。

全員への質問の結果、ヒントは「外でできる」「お金がかかる」「スポーツではない」「昭和時代からあるもの」となった。

高城が「星の観察」、相田が「スクーバダイビング」と答えた一方、玉井の「バイク」という回答の納得感がすごい。「（あーりんは）大型二輪の免許取りたいとずっと言ってるし、あーりんの乗ってる姿はかっこいいと思う。『バイクの免許持ってます』っていう形から入りたい」と、説得力のある分析を披露する。

この予想を受け、百田夏菜子は回答を書いたパネルを出しながら「バイク」というが、書かれていた文字は「キャンプ」。この悪ふざけには、MCの東京03・飯塚悟志からも激しいツッコミが飛ぶ。

そして玉井の予想どおり、佐々木の回答は「バイク」だ。

佐々木がバイクを趣味にしたい理由は「かっけー！ 峰不二子になりてぇ」と、シンプル極まりない。しかし、「（バイクで）通勤とかすんのって言われたらたぶんしないんで、ちょっとめんどくさくなっちゃってるんだけど、かっこいいな。（でも）たぶんやんないです」と笑った。

ちなみに玉井は、パラグライダーもやってみたいし、スクーバの免許も持っているそう。さらに星の観察も裸眼ながら嗜んでいるという。しおりん、あまりにもアクティブすぎる。

一方、インドアで知られる百田は「本当に趣味がなくて。やってみたい趣味があったらこんなに悩まないな」と言いつつも、バーテンダーみたいに「カクテルなんかうまく作れたらちょっとかっこいい」と思いを馳せる。

驚きは、高城の「発掘」だ。「発掘してみたいですね」という高城に、三四郎・相田は「白骨？」と聞き間違える。それくらいなじみのないワードだが、高城は「土器」や「恐竜の化石」といった「まだ見たことがないものを発掘してみたい」という。

ももクロも四者四様。その素顔が次々と明らかになっていく「私の一択Chan」は次回へ続く！