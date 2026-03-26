日清ヨークは、「十勝のむヨーグルト」と『刀剣乱舞 ONLINE』のコラボレーション第2弾「十勝のむヨーグルト腸活には、双（ダブル）の菌キャンペーン」を4月5日より実施することを発表した。

【画像あり】限定パッケージ ラインナップ一覧

本コラボでは、対象商品を購入して応募した全員に、『刀剣乱舞 ONLINE』のゲーム内で使用できるオリジナル便利道具『十勝のむヨーグルト プレーン２０２６（コラボ）』と『十勝のむヨーグルト ブルーベリー２０２６（コラボ）』の2種がセットでプレゼントされる。

新アイテムとなる『十勝のむヨーグルト ブルーベリー２０２６（コラボ）』は今回が初登場で、いずれもゲーム内で使用するとキャラクターの“気力”が1アイテムにつき100回復する。なお、入手できる便利道具は1アカウントにつき1セットとなる。

応募期間は4月5日0:00から6月7日23:59まで。レシート有効期間中に「十勝のむヨーグルト 900g」の5フレーバー（プレーン、ブルーベリー、糖質off、1日分の鉄分、ゴールデンパイン）のうち1種以上を購入し、購入レシートを撮影して特設サイトから応募する形式だ。

シリアルコードは、4月5日から4月30日までの応募分が5月11日～5月31日に、5月1日から6月7日までの応募分が6月11日～6月30日にメールで送付される。

あわせて、刀剣男士をデザインした限定パッケージ全20種が4月6日より期間限定で全国のスーパー・ドラッグストアなど（沖縄を除く）にて発売される。10振りが登場した第1弾コラボでは期間累計出荷数が690万本を超えており、今回は40振りへと大幅に拡大した。

パッケージは5つのフレーバーごとに4種ずつ用意され、ゲーム内で特定の刀剣男士を一緒に出陣させると見られるショートストーリー“回想”にちなんだ2振りのペアが1つのパッケージに描かれている。

正面には刀剣を構えたデザイン、側面には四季折々の平野を背景にした刀剣男士の姿が描かれ、すべてのパッケージを揃えて側面を並べると春夏秋冬のイラストが完成するギミックも施されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）