岡山県で新たに5つの建築物が国の登録有形文化財に選ばれることとなりました。このうち世界遺産登録を目指す瀬戸内市の国立ハンセン病療養所・長島愛生園では、入所者らの生活を支えた3つの建物が選ばれています。

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初の国立療養所として1930年に創立された長島愛生園では、長年、病に対する国の誤った強制隔離により入所者やその家族らの人権が侵害されてきました。

今回、登録が決まったボイラー建屋・汽缶場（きかんば）です。創立当初に作られ、炊事、洗濯など入所者の生活を支えてきました。また園で働く職員らはシャワーによる滅菌消毒が義務付けられていて、ボイラーは熱源として使用されていました。

入所者が暮らすエリアでは最も古い木造建造物「旧患者売店」

同じく創立当初に建てられた旧患者売店です。入所者が暮らすエリアでは最も古い木造建造物で、現在は世界遺産登録を目指すNPO法人の事務所として活用されています。さらに長島を一望する高台に設置された「恵の鐘（めぐみのかね）」も登録されることとなりました。入所者と職員がともに石材を運んだと伝わる園の記念碑的な施設です。

（長島愛生園 歴史館学芸員 田村朋久さん）

「この鐘は朝晩6時に入所者が順番に鳴らしていた鐘です。景色がとてもきれいなので、海を見て心を休めた。そんな場所だったと思います」

国の登録有形文化財は、世界遺産登録に向けたロードマップの中に位置づけられていて、今回で長島愛生園の登録有形文化財は8件となります。

（長島愛生園 歴史館学芸員 田村朋久さん）

「療養所の人たちはどんどん高齢になっていて、近い将来歴史を語り継ぐことが本人の口からは難しくなってくると思います。そういった中で、建物や周囲の景観が歴史を紡いでいく上でとても重要な意味を帯びてくる」

岡山県内の建造物の登録数は388件

岡山県ではこのほか新見市のJR姫新線・岩山駅駅舎と、里庄町の旧仁科家住宅主屋も登録有形文化財に選ばれています。県内の建造物の登録数は388件になります。