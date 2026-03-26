エプソン販売株式会社が主催する「プリントでつながる写真展 Photo Connect SHIBUYA」が3月29日（日）まで開催されている。「エプソンフォトグランプリ2025」の展示に加え、持参した写真データを会場に展示してもらえるプリント体験の場も設けられている。

「エプソンフォトグランプリ2025」の受賞作品を軸に、「エプサイトプレミアム」内で募集した作品などが一堂に会する内容。

予約なしで参加できる「写真展示＆プリント体験」では、持ち込んだ作品を高画質プリンターで出力してもらい、会場に展示してもらえるという。

開催概要

会期

2026年3月24日（火）～3月29日（日）



時間

11時00分～19時00分（最終日15時00分まで）



会場

ギャラリー・ルデコ

エプソンフォトグランプリ2025入賞作品展

インクジェットプリンターで制作された写真作品を募集する「エプソンフォトグランプリ」最新回の受賞作品が並ぶ。

エプサイトプレミアム写真展 Vol.3

エプソン販売がオンラインを中心に展開しているサービス「エプサイトプレミアム」の利用者が参加した写真展。ゲスト写真家による展示もある。

飛び入り参加OK “写真展示＆プリント体験”

SDメモリーカード、またはUSBメモリーで持参した写真データをその場でプリント。その作品が会場に飾られるという施策。2Lサイズ計2枚をプリントしてもらえる。1枚が会場に展示され、1枚は持ち帰り用。

プリント用紙を写真用紙クリスピア＜高光沢＞、あるいは写真用紙＜絹目調＞から選べる。

実施日時

2026年3月24日（火）～28日（土）11時00分～17時00分

なぜこの一枚？写真講評トークライブ

「エプサイトプレミアム写真展」トークライブ（3月28日土曜日開催）

ゲスト写真家が展示作品について解説。参加者の作品をピックアップし、写真家の視点から講評する。

「エプソンフォトグランプリ」特別トークライブ

開催日時：3月28日（土）12時15分～18時45分（全5回） ゲスト：岡嶋和幸、喜多規子、清水哲朗、山口規子、吉住志穂

エプソンフォトグランプリの審査員による受賞作品の講評。審査員の考えを通して、写真を見る視点や評価のポイントを解説する。

写真雑誌「CAPA」連動 高校生応援企画

開催日時：3月29日（日）13時00分～13時45分 ゲスト：大西みつぐ、三好和義 聞き手：藤森邦晃（フォトコン編集長）

逗子葉山高校写真部とフォトグラファーもろんのんさんが、作品作りから写真展開催までを雑誌内の企画として挑戦。