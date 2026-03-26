最大のライバル

日産サクラを上回る点とは

KカーBEVに新顔が加わった。すでに軽商用車N-VAN e:を販売しているホンダが第2弾として送り出したN-ONE e:だ。N-ONEe:は「e:Daily Partner（イー デイリー パートナー）」をグランドコンセプトに掲げる、スタンダードBEVという性格。日々の暮らしを生き生きと活発にしてくれる“日常のパートナー”を目指している。

ラインアップはシンプル装備のe:G（269万9400円）と、ナビなどを標準とした上級タイプのe:L（319万8800円）の2グレード構成。購入にあたって国のCEV補助金は57万4000円。東京都の場合、さらに40万円ほどの上積みが期待できる。車両価格そのものはKカーとしては高額だが、実質的には、通常のエンジン車と同等の負担で乗れる身近な電動車である。

パワートレーンはN-VAN e:と共通。モーター出力／トルクは47kW（64ps）／162Nm、バッテリー容量は29.8kWhだ。注目は一充電あたりの航続距離。N-VAN e:比で大幅に軽量で空力にも優れることから、大幅増の295km（WLTCモード）を達成した。最大のライバル、日産サクラ（同180km）を115kmも上回っている。サクラは近距離用のBEVだが、295kmも走るN-ONE e:なら休日のドライブも安心。1台でオールマイティに使える、と考えていいだろう。

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