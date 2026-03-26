「チームのクオリティを高める」「かなり違う質をもたらす」イングランド古豪の日本人MF獲得の動きに現地メディアが期待「役立つ補強となる」

「チームのクオリティを高める」「かなり違う質をもたらす」イングランド古豪の日本人MF獲得の動きに現地メディアが期待「役立つ補強となる」