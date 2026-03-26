「チームのクオリティを高める」「かなり違う質をもたらす」イングランド古豪の日本人MF獲得の動きに現地メディアが期待「役立つ補強となる」
出場機会が減った田中碧の去就が注目される一方で、リーズは今季でスポルティングとの契約が満了する守田英正への関心がうわさされている。
リーズは昨年の夏も守田に関心を寄せていたが、移籍金の折り合いがつかないことで断念したと言われる。だが、ポルトガルのメディアは先日、守田がフリーとなることから、リーズは再び注目しており、「最も可能性が高い移籍先」だと伝えた。
専門サイト『The Leeds Press』は３月24日、「同胞のアオ・タナカが現在所属しているだけに、この夏リーズは（守田にとって）とても魅力的な選択肢だろう」と報じている。
「この移籍の可能性が興味深いのは、モリタとタナカが同じエージェンシーであるからだ。夏の移籍が容易になるかもしれないことを意味する」
同メディアは「モリタはクオリティのある中盤の選択肢であり、現在のリーズのメンバーとはかなり違う質をもたらす。モリタはもっとコントロールし、試合のテンポをつくる選手だ」と続けた。
「今のリーズに役立つ補強となるだろう。トップリーグで地位を確立したいと願うチームのクオリティを高めるはずだ」
もちろん、まずはリーズがプレミアリーグ残留を果たすことが鍵となる。残り７試合で降格圏とは４ポイント差。ダニエル・ファルケ監督率いるチームが逃げ切れるかは、守田の去就に影響するかもしれない。
そして同時に、田中の今後も注目される。中盤に新選手を加えることは、さらなる競争の激化を意味するからだ。ファルケの下で出番を失っている現状から、田中の移籍を予想する声は少なくない。
この夏、２人の日本人MFをどのような展開が待っているのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」
リーズは昨年の夏も守田に関心を寄せていたが、移籍金の折り合いがつかないことで断念したと言われる。だが、ポルトガルのメディアは先日、守田がフリーとなることから、リーズは再び注目しており、「最も可能性が高い移籍先」だと伝えた。
専門サイト『The Leeds Press』は３月24日、「同胞のアオ・タナカが現在所属しているだけに、この夏リーズは（守田にとって）とても魅力的な選択肢だろう」と報じている。
同メディアは「モリタはクオリティのある中盤の選択肢であり、現在のリーズのメンバーとはかなり違う質をもたらす。モリタはもっとコントロールし、試合のテンポをつくる選手だ」と続けた。
「今のリーズに役立つ補強となるだろう。トップリーグで地位を確立したいと願うチームのクオリティを高めるはずだ」
もちろん、まずはリーズがプレミアリーグ残留を果たすことが鍵となる。残り７試合で降格圏とは４ポイント差。ダニエル・ファルケ監督率いるチームが逃げ切れるかは、守田の去就に影響するかもしれない。
そして同時に、田中の今後も注目される。中盤に新選手を加えることは、さらなる競争の激化を意味するからだ。ファルケの下で出番を失っている現状から、田中の移籍を予想する声は少なくない。
この夏、２人の日本人MFをどのような展開が待っているのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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