しなこ、30代というステージは「新しいチャレンジに一歩が重くなる年代」日比谷「ILEMER TOKYO」オープン初日に登場
キャラクターブランド「ILEMER(イルメール)」の旗艦店「ILEMER TOKYO」が、日比谷シャンテに移転オープン。その初日、10〜20代の女子を中心に絶大な人気を集める原宿系動画クリエイター・しなこさんがお祝いに駆けつけた。彼女の目を通して見えた新店舗の魅力と、ポップな店内でのハッピーなひとときをレポートする。
【写真】日比谷シャンテに移転オープンした「ILEMER TOKYO」
■ILEMER(イルメール)ってどんなブランド？
「ILEMER」は、日本のサブカルチャーにファッション、アート、キャラクターの要素を掛け合わせた新ジャンルのブランド。謎に包まれたいちご型の島「イルメール島」を舞台にした、ポップでキュートな世界観が魅力だ。
なかでも、着せ替えを楽しめるサプライズトイのバッグチャーム「サプライズ・ハッピードール」は、SNSを中心に大ヒットを記録。有名人にもファンが多く、遊び心あふれるイラストが描かれたバッグやアパレルなど、日常を彩る幅広いアイテム展開で多くの乙女心をつかんで離さない。
■かわいいの大渋滞！新店舗を巡る体験ツアー
2026年3月19日、装いも新たに日比谷シャンテ1階にオープンを果たした「ILEMER TOKYO」。 まずしなこさんの心を奪ったのは、たくさんの「サプライズ・ハッピードール」が並ぶ色鮮やかな入口のドールタワーだった。「入り口からインパクトがあって、すごく映えてる」と、一目でその魅力の虜に。初めて目にする洋服や個性豊かなドールたちの前で、一つひとつ興味深く見入っていた。
さらに店内を進むと、ブランドのアイコンであるイーマリーちゃんのフィギュアがお出迎え。通常の100センチよりも少し大きな130センチサイズのフィギュアがくるくると回る姿に、「めちゃめちゃかわいい！」と声を弾ませていた。顔が大きくて体が小さい絶妙なバランス感も相まって、思わず一緒に写真を撮りたくなるフォトスポットとなっているようだ。
店内にはほかにも見どころがたっぷり。遊び心あふれるアートなイラストが目を引くイルメールのバッグエリアでは、毎日のコーデのアクセントになりそうなポップなアイテムの数々をじっくりと見学。さらに、イーマリーのお姉ちゃん「イアンヌ」のアイテムが並ぶスペースも周った。
パリへファッション留学中でおしゃれが大好きなイアンヌらしく、少し大人っぽくて洗練された雰囲気の空間をゆったりと楽しんでいた。普段は原宿のポップなイメージが強いしなこさんだが、日比谷・銀座エリアの「歩いている街も人もおしゃれ」な雰囲気に、このブランドもマッチすると感じたようだ。
■センス光るドールアレンジと、笑顔はじけるサプライズ
お楽しみの「サプライズハッピードールの着せ替え体験」では、自らガチャガチャを回してアイテムをゲット。何が出るかわからないワクワク感に包まれながら、モノトーンのワンピースにエレガントなバッグとサングラスを組み合わせるという、彼女らしいポップでエッジの効いたコーディネートを披露してくれた。「もっといろいろなお洋服や小物を集めたくなりました」と、すっかり夢中になった様子。
店内には、彼女自身が事前にアレンジを手がけたという「10周年限定ハッピードール」も展示されている。レインボーカラーを基調に、ストーンやシール、キラキラのリボンをふんだんに使い、10周年にふさわしいゴージャスで派手な仕上がりに。カラフルさとキラキラ感を大切にしたという本人の言葉通り、見ているだけで元気をもらえるような、彼女らしいアレンジだ。※10th限定ハッピードールは3月19日に公式サイトで先行販売、店舗では翌20日より販売開始。なお、しなこさんアレンジのドールは非売品
そんな楽しい空気のなか、店舗スタッフから彼女へと思いがけないサプライズが舞い込む。実は先日、誕生日を迎えて「レベル30」になったばかりの彼女。「次のコンテンツは」と案内された先での突然のバースデー祝いに、目を丸くして大喜び。引いたばかりのハッピードール(なんとシークレットだった！)を花束に添えると、そのかわいらしさにさらに笑顔がはじけていた。
30代という新しいステージについて、「新しいことへのチャレンジに一歩が重くなるような年代になってくると思う」と、等身大の素直な思いを吐露。それでも最後には、「いつでもフレッシュな気持ちで、恐れずに進化してたくさんチャレンジし続けたい」と、前を向く力強い抱負を語ってくれた。
そして「いつか原宿にも展開してほしい」とお茶目にリクエストしてスタッフを和ませる場面も。「お店に来るだけでテーマパークに来たかのようなワクワク感が味わえる。ぜひ自分らしいドールアレンジを楽しんで」と、これから訪れるファンへ向けて温かいメッセージを残してくれた。
充実のフォトスポットやガチャガチャ、そして愛くるしいドールたち。ここは訪れるたびに新しいワクワクに出会える、とびきり特別な場所になりそうだ。日比谷の洗練された空気に包まれながら、自分だけのハッピードールと出会う、テンションが上がる体験。日常に少しの彩りと遊び心をプラスしに、新しくなった「ILEMER TOKYO」へぜひ足を運んでみてほしい。
取材・文・撮影＝北村康行
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】日比谷シャンテに移転オープンした「ILEMER TOKYO」
「ILEMER」は、日本のサブカルチャーにファッション、アート、キャラクターの要素を掛け合わせた新ジャンルのブランド。謎に包まれたいちご型の島「イルメール島」を舞台にした、ポップでキュートな世界観が魅力だ。
なかでも、着せ替えを楽しめるサプライズトイのバッグチャーム「サプライズ・ハッピードール」は、SNSを中心に大ヒットを記録。有名人にもファンが多く、遊び心あふれるイラストが描かれたバッグやアパレルなど、日常を彩る幅広いアイテム展開で多くの乙女心をつかんで離さない。
■かわいいの大渋滞！新店舗を巡る体験ツアー
2026年3月19日、装いも新たに日比谷シャンテ1階にオープンを果たした「ILEMER TOKYO」。 まずしなこさんの心を奪ったのは、たくさんの「サプライズ・ハッピードール」が並ぶ色鮮やかな入口のドールタワーだった。「入り口からインパクトがあって、すごく映えてる」と、一目でその魅力の虜に。初めて目にする洋服や個性豊かなドールたちの前で、一つひとつ興味深く見入っていた。
さらに店内を進むと、ブランドのアイコンであるイーマリーちゃんのフィギュアがお出迎え。通常の100センチよりも少し大きな130センチサイズのフィギュアがくるくると回る姿に、「めちゃめちゃかわいい！」と声を弾ませていた。顔が大きくて体が小さい絶妙なバランス感も相まって、思わず一緒に写真を撮りたくなるフォトスポットとなっているようだ。
店内にはほかにも見どころがたっぷり。遊び心あふれるアートなイラストが目を引くイルメールのバッグエリアでは、毎日のコーデのアクセントになりそうなポップなアイテムの数々をじっくりと見学。さらに、イーマリーのお姉ちゃん「イアンヌ」のアイテムが並ぶスペースも周った。
パリへファッション留学中でおしゃれが大好きなイアンヌらしく、少し大人っぽくて洗練された雰囲気の空間をゆったりと楽しんでいた。普段は原宿のポップなイメージが強いしなこさんだが、日比谷・銀座エリアの「歩いている街も人もおしゃれ」な雰囲気に、このブランドもマッチすると感じたようだ。
■センス光るドールアレンジと、笑顔はじけるサプライズ
お楽しみの「サプライズハッピードールの着せ替え体験」では、自らガチャガチャを回してアイテムをゲット。何が出るかわからないワクワク感に包まれながら、モノトーンのワンピースにエレガントなバッグとサングラスを組み合わせるという、彼女らしいポップでエッジの効いたコーディネートを披露してくれた。「もっといろいろなお洋服や小物を集めたくなりました」と、すっかり夢中になった様子。
店内には、彼女自身が事前にアレンジを手がけたという「10周年限定ハッピードール」も展示されている。レインボーカラーを基調に、ストーンやシール、キラキラのリボンをふんだんに使い、10周年にふさわしいゴージャスで派手な仕上がりに。カラフルさとキラキラ感を大切にしたという本人の言葉通り、見ているだけで元気をもらえるような、彼女らしいアレンジだ。※10th限定ハッピードールは3月19日に公式サイトで先行販売、店舗では翌20日より販売開始。なお、しなこさんアレンジのドールは非売品
そんな楽しい空気のなか、店舗スタッフから彼女へと思いがけないサプライズが舞い込む。実は先日、誕生日を迎えて「レベル30」になったばかりの彼女。「次のコンテンツは」と案内された先での突然のバースデー祝いに、目を丸くして大喜び。引いたばかりのハッピードール(なんとシークレットだった！)を花束に添えると、そのかわいらしさにさらに笑顔がはじけていた。
30代という新しいステージについて、「新しいことへのチャレンジに一歩が重くなるような年代になってくると思う」と、等身大の素直な思いを吐露。それでも最後には、「いつでもフレッシュな気持ちで、恐れずに進化してたくさんチャレンジし続けたい」と、前を向く力強い抱負を語ってくれた。
そして「いつか原宿にも展開してほしい」とお茶目にリクエストしてスタッフを和ませる場面も。「お店に来るだけでテーマパークに来たかのようなワクワク感が味わえる。ぜひ自分らしいドールアレンジを楽しんで」と、これから訪れるファンへ向けて温かいメッセージを残してくれた。
充実のフォトスポットやガチャガチャ、そして愛くるしいドールたち。ここは訪れるたびに新しいワクワクに出会える、とびきり特別な場所になりそうだ。日比谷の洗練された空気に包まれながら、自分だけのハッピードールと出会う、テンションが上がる体験。日常に少しの彩りと遊び心をプラスしに、新しくなった「ILEMER TOKYO」へぜひ足を運んでみてほしい。
取材・文・撮影＝北村康行
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。