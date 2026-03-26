Mr.Childrenが公式Instagramを更新し、ライブ後のオフショットを披露した。

【写真】ライブ後にエレベーターの中で撮ったリラックスした雰囲気のおどけた姿のショットを公開したMr.Children

■全国アリーナツアーに先駆けて東京ガーデンシアターで“Special Prelive”開催

3月25日、Mr.Childrenが2年5カ月ぶりとなるニューアルバム『産声』をリリース。TBS日曜劇場『リブート』の主題歌である「Again」が収録されている。

4月4日から幕を開ける全国アリーナツアー『Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”』を目前に控え、ファンクラブ限定ライブを開催。3月24日と25日の2日間にわたって『FATHER&MOTHER Special Prelive “Saturday in the garden”』を東京ガーデンシアターで敢行した。

本投稿では、ライブタイトルと日付、場所が添えられ、ライブ直後の高揚感と安堵が入り混じる至高のオフショットが公開された。右手でグッドサインを作る中川敬輔、左手を膝についてニッコリと少年のような笑顔を見せている桜井和寿。鈴木英哉は右手を前に突き出して舌を出したおどけた表情を見せている。そして、田原健一は少しかがんで視線を逸らしている。さらに、彼らを長年支える盟友であるキーボーディストのSUNNYが田原に寄り添い、サクソフォン奏者の山本拓夫がSUNNYの肩に手を置く。サポートメンバーを含めたこの親密な距離感からも多幸感が伝わってくる1枚だ。

SNSには「めっちゃいい写真」「幸せを感じます」「この写真最高！」「みんないい顔してる」「パワーもらえた」といった声が寄せられている。

■アルバム発売日に『めざましテレビ』に出演

アルバム発売日、フジテレビ『めざましテレビ』の「エンタメPick Up」コーナーにMr.Childrenが出演。『めざましテレビ』の公式Xには、田原が後ろで手を組んで微笑み、鈴木が笑顔でピース、ブルーのフード付きパーカー姿の桜井が左手を足に当てて、中川がクールな表情を浮かべる4人ショットが公開された。

■『日曜日の初耳学』に桜井和寿が2週連続で出演

林修と大政絢がMCを務め、中島健人とハライチ澤部佑がレギュラー出演している『日曜日の初耳学』に、桜井が3月22日と29日の2週にわたり出演。楽曲制作の裏側や独自の作詞・作曲術、メンバーとの固い絆などをたっぷりと語った。

番組の公式Xでは、林と桜井のトークシーンのダイジェスト動画を公開。