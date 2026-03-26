櫻坂46メンバー32人全員で『anan』をジャック！期別のスペシャルグラビアも掲載

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櫻坂46の14thシングル「The growing up train」表題曲歌唱メンバー16人が、4月8日に発売される『anan』の表紙を飾る。さらに16人のBACKSメンバーを含めた全員で「人間関係強化塾2026」特集をジャック。現メンバー32人全員が、様々な企画に登場する。

■櫻坂46という“青春”を体現するような表紙

今回の表紙に登場するのは、14thシングル「The growing up train」の選抜メンバー。二期生から大園玲、田村保乃、藤吉夏鈴、松田里奈、森田ひかる、守屋麗奈、山崎天（「崎」は、たつさきが正式表記）。三期生からは谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村井優、山下瞳月。そしてフレッシュな四期生からは浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣と総勢16人。

ステージ上で髪の毛まで踊るような躍動感溢れるダンスと力強いパフォーマンスは、一度観たら虜になってしまう。その一方で、カッコよさの陰に、儚げな美しさも共存している…。そんな櫻坂46のグループとしての姿に着想を得て、ブラックのなかに櫻坂46を象徴する“白”を差し込んだスタイリングを用意。まるで満開の桜のように優しくメンバーを包み込むピンク色の背景に、右上からは春の暖かな日差しが差し込んでくる。そんな櫻坂46という“青春”を体現するような希望溢れる表紙が完成した。

凛とした表情を湛え、気品溢れる16人の表紙はいつまでも手元に残しておきたい1冊となるはずだ。

表紙登場メンバーへのソロインタビューでは、グループ内で関係性を築く際に大切にしていることや、先輩・後輩とのコミュニケーション術、そして4月11日・12日にグループとしては初の舞台であるMUFGスタジアム（国立競技場）で開催する『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』への意気込みなどについて、たっぷりと語っている。

冠番組などでも感じられる櫻坂46の明るい雰囲気、そして仲の良さはどんな心がけからきているのか、その秘密を感じられること間違いなし。また、2ショットを一緒に撮影したペア相手への、ここでしか読めない、愛や友情、絆、思いやりがギュッと詰まったメッセージも必読だ。

■櫻坂46BACKSメンバーも登場

今回、表紙メンバーの他、特集「人間関係強化塾」の企画ページには「The growing up train」のBACKSメンバーも参加し、1冊を櫻坂46のメンバー全員でジャック。

「いまどき言い換え術」には小田倉麗奈、勝又春、「ヤンキーに学ぶ上下関係」には、松田里奈、小島凪紗、松本和子（※松田里奈は表紙にも登場）、「見た目de印象操作」には遠藤光莉、村山美羽、中川智尋、山田桃実、「使命が見える役割診断」には、武元唯衣、増本綺良、石森璃花、目黒陽色、そして「擬似合宿で見える深層心理」には大沼晶保、幸阪茉里乃、遠藤理子、稲熊ひなが登場。企画ごとにヤンキー風、パジャマ、スクールガール風…と普段は見られないスタイリングのメンバーの撮り下ろしカットとインタビューもたっぷり掲載される。

さらに全員参加のアンケートは、「憧れの先輩」「普段仲のいいメンバー」「実は気になっているメンバー」「一緒に住みたいメンバー」など、櫻坂46の人間関係の“いま“がわかる内容に。メンバーと強い絆で結ばれたファン＝Buddiesに向けたメッセージもお見逃しなく。

■二期生・三期生・四期生の期別スペシャルグラビア掲載

櫻坂46といえば、同期メンバーの強く固い絆もファンの間では知られた事実。そこで今回は特別に、二期生・三期生・四期生の期別のスペシャルグラビアを掲載。表紙部分が片観音仕様になっており、開くと二期生・三期生・四期生それぞれで撮影したカットが3枚並ぶ超ロンググラビアに。全員が透明感溢れるホワイトの衣装を身に纏い、カラーライトの中で撮影を行った。

長い時間を共にして、撮影も和気藹々としていた二期生、立ち位置に入ると自然と調和がとれ、バランスのいい三期生、そして加入から約1年が経ち、緊張が解けて余裕も出てきた四期生と、期ごとの個性が感じられつつも、撮影中や撮影の合間にはスタジオに笑い声が響くほど楽しそうな姿が印象的だった。

櫻坂46が表紙の今号には、綴じ込みのスペシャルカードが付属。二期生・三期生・四期生の期別カット、表紙メンバーのペアカット、特集企画ごとのカットで作成した、厚紙仕様の切り取り型フォトカードで、絵柄は全16種類（両面印刷）。ポストカードサイズとなっているので、切り離して持ち歩いたり、飾ったりと様々な楽しみ方ができる。また、櫻坂46全32人のメンバーのサイン入りチェキプレゼント企画も実施される。

(C)マガジンハウス

■書籍情報

2026.04.08 ON SALE

『anan2491号』

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

2026.04.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://magazineworld.jp/anan/

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/