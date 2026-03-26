　26日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6366枚だった。うちプットの出来高が3507枚と、コールの2859枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の313枚（50円高600円）。コールの出来高トップは6万円の265枚（20円安53円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 182　　　 0　　　 1　　68000　
　　 5　　　-1　　　 1　　67000　
　　15　　　 0　　　 1　　66000　
　　63　　　-1　　　 3　　65000　
　　 3　　　-1　　　 3　　64500　
　　74　　　-1　　　 5　　64000　
　 128　　　-2　　　 6　　63500　
　 109　　　-2　　　 9　　63000　
　　35　　　-6　　　10　　62500　
　　81　　　-8　　　13　　62000　
　　 4　　　+1　　　24　　61875　
　　 7　　　-4　　　16　　61750　
　　 1　　　-1　　　28　　61625　
　　26　　　-8　　　22　　61500　
　　 1　　　+5　　　32　　61375　
　　 9　　 -10　　　23　　61250　
　　 4　　　+6　　　36　　61125　
　 203　　 -10　　　28　　61000　
　　 4　　　+3　　　44　　60875　
　　 7　　 -13　　　32　　60750　
　　11　　　-1　　　51　　60625　
　　54　　 -18　　　37　　60500　
　　 7　　　+4　　　60　　60375　
　　10　　 -23　　　40　　60250　
　　13　　 -15　　　48　　60125　
　 265　　 -20　　　53　　60000　
　　14　　 -33　　　55　　59750　
　　 3　　 -29　　　67　　59625　
　　61　　 -27　　　68　　59500　
　　 3　　 -44　　　70　　59375　
　　 5　　 -51　　　71　　59250　
　　 2　　 +49　　 121　　59125　
　 227　　 -45　　　93　　59000　
　　 2　　 -59　　　91　　58875　
　　 4　　 -54　　　99　　58750　
　　 1　　 +14　　 165　　58625　
　　43　　 -55　　 118　　58500　
　　 3　　 +88　　 198　　58375　
　　 9　　 -45　　 145　　58250　
　　 2　　 +33　　 156　　58125　
　 160　　 -59　　 170　　58000　
　　 6　　 -80　　 168　　57875　
　　17　　 -84　　 181　　57750　　4355 　　　　　　　 1　
　　 1　　+138　　 299　　57625　
　 104　　 -90　　 208　　57500　
　　 5　　 +40　　 222　　57375　
　　 9　　-100　　 240　　57250　
　　 2　　 -65　　 280　　57125　
　 142　　 -75　　 300　　57000　　4290 　　　　　　　 1　
　　13　　-105　　 315　　56750　
　　 4　　　　　　 475　　56625　
　 105　　 -90　　 395　　56500　
　　12　　 +20　　 355　　56375　　3300 　　　　　　　 1　
　　 2　　 +35　　 585　　56250　
　　 5　　-185　　 400　　56125　
　 175　　-125　　 485　　56000　
　　 1　　 +70　　 685　　55875　
　　 2　　-110　　 560　　55750　
　　10　　-145　　 590　　55500　
　　64　　-130　　 790　　55000　
　　 3　　　　　　 795　　54875　
　　 2　　-170　　 835　　54750　
　　 1　　+140　　1110　　54625　
　　25　　-185　　 935　　54500　　2400 　　　　　　　 1　
　　 3　　　　　　 955　　54375　　1935 　　　　　　　 1　
　　 5　　+545　　1330　　54250　　1870 　　　　　　　 1　
　　 5　　+490　　1395　　54125　　1785 　　　　　　　 1　