日経225オプション4月限（26日日中） 4万9000円プットが出来高最多313枚
26日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6366枚だった。うちプットの出来高が3507枚と、コールの2859枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の313枚（50円高600円）。コールの出来高トップは6万円の265枚（20円安53円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
182 0 1 68000
5 -1 1 67000
15 0 1 66000
63 -1 3 65000
3 -1 3 64500
74 -1 5 64000
128 -2 6 63500
109 -2 9 63000
35 -6 10 62500
81 -8 13 62000
4 +1 24 61875
7 -4 16 61750
1 -1 28 61625
26 -8 22 61500
1 +5 32 61375
9 -10 23 61250
4 +6 36 61125
203 -10 28 61000
4 +3 44 60875
7 -13 32 60750
11 -1 51 60625
54 -18 37 60500
7 +4 60 60375
10 -23 40 60250
13 -15 48 60125
265 -20 53 60000
14 -33 55 59750
3 -29 67 59625
61 -27 68 59500
3 -44 70 59375
5 -51 71 59250
2 +49 121 59125
227 -45 93 59000
2 -59 91 58875
4 -54 99 58750
1 +14 165 58625
43 -55 118 58500
3 +88 198 58375
9 -45 145 58250
2 +33 156 58125
160 -59 170 58000
6 -80 168 57875
17 -84 181 57750 4355 1
1 +138 299 57625
104 -90 208 57500
5 +40 222 57375
9 -100 240 57250
2 -65 280 57125
142 -75 300 57000 4290 1
13 -105 315 56750
4 475 56625
105 -90 395 56500
12 +20 355 56375 3300 1
2 +35 585 56250
5 -185 400 56125
175 -125 485 56000
1 +70 685 55875
2 -110 560 55750
10 -145 590 55500
64 -130 790 55000
3 795 54875
2 -170 835 54750
1 +140 1110 54625
25 -185 935 54500 2400 1
3 955 54375 1935 1
5 +545 1330 54250 1870 1
5 +490 1395 54125 1785 1
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
182 0 1 68000
5 -1 1 67000
15 0 1 66000
63 -1 3 65000
3 -1 3 64500
74 -1 5 64000
128 -2 6 63500
109 -2 9 63000
35 -6 10 62500
81 -8 13 62000
4 +1 24 61875
7 -4 16 61750
1 -1 28 61625
26 -8 22 61500
1 +5 32 61375
9 -10 23 61250
4 +6 36 61125
203 -10 28 61000
4 +3 44 60875
7 -13 32 60750
11 -1 51 60625
54 -18 37 60500
7 +4 60 60375
10 -23 40 60250
13 -15 48 60125
265 -20 53 60000
14 -33 55 59750
3 -29 67 59625
61 -27 68 59500
3 -44 70 59375
5 -51 71 59250
2 +49 121 59125
227 -45 93 59000
2 -59 91 58875
4 -54 99 58750
1 +14 165 58625
43 -55 118 58500
3 +88 198 58375
9 -45 145 58250
2 +33 156 58125
160 -59 170 58000
6 -80 168 57875
17 -84 181 57750 4355 1
1 +138 299 57625
104 -90 208 57500
5 +40 222 57375
9 -100 240 57250
2 -65 280 57125
142 -75 300 57000 4290 1
13 -105 315 56750
4 475 56625
105 -90 395 56500
12 +20 355 56375 3300 1
2 +35 585 56250
5 -185 400 56125
175 -125 485 56000
1 +70 685 55875
2 -110 560 55750
10 -145 590 55500
64 -130 790 55000
3 795 54875
2 -170 835 54750
1 +140 1110 54625
25 -185 935 54500 2400 1
3 955 54375 1935 1
5 +545 1330 54250 1870 1
5 +490 1395 54125 1785 1