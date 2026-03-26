日経225オプション5月限（26日日中） 3万8000円プットが出来高最多211枚
26日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1709枚だった。うちプットの出来高が1363枚と、コールの346枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の211枚（13円高256円）。コールの出来高トップは5万7875円の52枚（695円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 -1 3 72500
14 -1 6 70000
23 0 10 69000
14 -2 15 68000
4 -6 20 67000
3 +5 45 66000
6 -10 49 65000
9 -1 68 64000
20 -20 108 63000
42 -30 160 62000
7 167 61875
1 174 61750
1 -36 179 61625
8 -31 194 61500
2 200 61375
1 214 61250
3 224 61125
13 -39 231 61000
1 271 60625
3 -46 259 60500
1 297 60375
31 -80 310 60000
2 460 59125
21 -100 450 59000
1 -90 530 58500
2 595 58375
2 595 58125
5 -125 625 58000
52 695 57875
2 660 57750
1 760 57500
1 805 57375
2 820 57125
3 -155 850 57000
1 965 56625
2 1210 56125
1 +105 1375 56000
2 +140 1640 55500
3 -150 1575 55000
1 1665 54875
1 +610 1925 54750
54500 3100 1
6 -155 1960 54250
4 2030 54125
10 -180 2020 54000 2600 1
53875 2785 2
1 +350 2340 53500 2750 4
53375 2560 2
53250 2640 7
1 2550 53125
1 +165 2970 53000
1 2770 52750
52500 2055 1
52375 2260 1
51875 2040 +155 2
51625 2020 +215 2
51500 1885 +115 32
51000 1530 -120 2
50875 1495 -480 1
50750 1465 1
50500 1415 3
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 -1 3 72500
14 -1 6 70000
23 0 10 69000
14 -2 15 68000
4 -6 20 67000
3 +5 45 66000
6 -10 49 65000
9 -1 68 64000
20 -20 108 63000
42 -30 160 62000
7 167 61875
1 174 61750
1 -36 179 61625
8 -31 194 61500
2 200 61375
1 214 61250
3 224 61125
13 -39 231 61000
1 271 60625
3 -46 259 60500
1 297 60375
31 -80 310 60000
2 460 59125
21 -100 450 59000
1 -90 530 58500
2 595 58375
2 595 58125
5 -125 625 58000
52 695 57875
2 660 57750
1 760 57500
1 805 57375
2 820 57125
3 -155 850 57000
1 965 56625
2 1210 56125
1 +105 1375 56000
2 +140 1640 55500
3 -150 1575 55000
1 1665 54875
1 +610 1925 54750
54500 3100 1
6 -155 1960 54250
4 2030 54125
10 -180 2020 54000 2600 1
53875 2785 2
1 +350 2340 53500 2750 4
53375 2560 2
53250 2640 7
1 2550 53125
1 +165 2970 53000
1 2770 52750
52500 2055 1
52375 2260 1
51875 2040 +155 2
51625 2020 +215 2
51500 1885 +115 32
51000 1530 -120 2
50875 1495 -480 1
50750 1465 1
50500 1415 3