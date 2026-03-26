　26日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1709枚だった。うちプットの出来高が1363枚と、コールの346枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の211枚（13円高256円）。コールの出来高トップは5万7875円の52枚（695円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　10　　　-1　　　 3　　72500　
　　14　　　-1　　　 6　　70000　
　　23　　　 0　　　10　　69000　
　　14　　　-2　　　15　　68000　
　　 4　　　-6　　　20　　67000　
　　 3　　　+5　　　45　　66000　
　　 6　　 -10　　　49　　65000　
　　 9　　　-1　　　68　　64000　
　　20　　 -20　　 108　　63000　
　　42　　 -30　　 160　　62000　
　　 7　　　　　　 167　　61875　
　　 1　　　　　　 174　　61750　
　　 1　　 -36　　 179　　61625　
　　 8　　 -31　　 194　　61500　
　　 2　　　　　　 200　　61375　
　　 1　　　　　　 214　　61250　
　　 3　　　　　　 224　　61125　
　　13　　 -39　　 231　　61000　
　　 1　　　　　　 271　　60625　
　　 3　　 -46　　 259　　60500　
　　 1　　　　　　 297　　60375　
　　31　　 -80　　 310　　60000　
　　 2　　　　　　 460　　59125　
　　21　　-100　　 450　　59000　
　　 1　　 -90　　 530　　58500　
　　 2　　　　　　 595　　58375　
　　 2　　　　　　 595　　58125　
　　 5　　-125　　 625　　58000　
　　52　　　　　　 695　　57875　
　　 2　　　　　　 660　　57750　
　　 1　　　　　　 760　　57500　
　　 1　　　　　　 805　　57375　
　　 2　　　　　　 820　　57125　
　　 3　　-155　　 850　　57000　
　　 1　　　　　　 965　　56625　
　　 2　　　　　　1210　　56125　
　　 1　　+105　　1375　　56000　
　　 2　　+140　　1640　　55500　
　　 3　　-150　　1575　　55000　
　　 1　　　　　　1665　　54875　
　　 1　　+610　　1925　　54750　
　　　　　　　　　　　　　54500　　3100 　　　　　　　 1　
　　 6　　-155　　1960　　54250　
　　 4　　　　　　2030　　54125　
　　10　　-180　　2020　　54000　　2600 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53875　　2785 　　　　　　　 2　
　　 1　　+350　　2340　　53500　　2750 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53375　　2560 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53250　　2640 　　　　　　　 7　
　　 1　　　　　　2550　　53125　
　　 1　　+165　　2970　　53000　
　　 1　　　　　　2770　　52750　
　　　　　　　　　　　　　52500　　2055 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52375　　2260 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51875　　2040 　　+155　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51625　　2020 　　+215　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1885 　　+115　　　32　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1530 　　-120　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50875　　1495 　　-480　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1465 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1415 　　　　　　　 3　