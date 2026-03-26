華原朋美、6歳長男が保育園を卒園 スーツ×ネクタイで決めた息子の記念ショットを公開 「歌手としてもお母さんとしても楽しみながら頑張っていきたい」節目に決意新た
歌手の華原朋美（51）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男（6）が保育園を卒園したことを明かし、スーツ×ネクタイで決めた長男の卒園式での記念ショットを公開した。
【写真】「スーツ姿決まってますね」「髪型がカッコいいです!!」卒園を迎えた華原朋美の6歳長男
「いつも華原朋美を優しく応援してくださる皆様へ」と書き出し、「私の息子が卒園しました」と報告。
続けて、長男が生まれた日のことを思い返しながら「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です。シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています」「息子はいつもどんな時もステージ本番直前にママお歌上手に歌ってきてね。トークはお客様をたくさん笑顔にしてきてね。そう言ってくれます。私の人生を大きく変えてくれた息子です」と仕事に向き合う自身に長男がくれるという言葉を紹介した。
卒園式の朝は、華原がヘアセットを担当し「スーツも気に入ってくれて私は嬉しかったです」。式の終了後には「これからも楽しい毎日を過ごそうねって優しい可愛い声で言ってくれました」と明かした。
文末では「これからも私たち家族を、よろしくお願いします。優しいお気持ちで応援して頂けるとありがたいです」「また、どんどん息子は成長していきますので私は歌手としてもお母さんとしても楽しみながら頑張っていきたいと思います。これからも、よろしくお願いします。ありがとうございます」と母としての決意や周囲への感謝の気持ちを記していた。
コメント欄には「卒園おめでとうございます」「スーツ姿決まってますね」「息子さん素敵です」「髪型がカッコいいです!!」「4月から小学生ですね！応援してます頑張って」「これからも朋ちゃんと息子さんに沢山の幸せが振り注ぎますように！」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「スーツ姿決まってますね」「髪型がカッコいいです!!」卒園を迎えた華原朋美の6歳長男
「いつも華原朋美を優しく応援してくださる皆様へ」と書き出し、「私の息子が卒園しました」と報告。
続けて、長男が生まれた日のことを思い返しながら「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です。シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています」「息子はいつもどんな時もステージ本番直前にママお歌上手に歌ってきてね。トークはお客様をたくさん笑顔にしてきてね。そう言ってくれます。私の人生を大きく変えてくれた息子です」と仕事に向き合う自身に長男がくれるという言葉を紹介した。
文末では「これからも私たち家族を、よろしくお願いします。優しいお気持ちで応援して頂けるとありがたいです」「また、どんどん息子は成長していきますので私は歌手としてもお母さんとしても楽しみながら頑張っていきたいと思います。これからも、よろしくお願いします。ありがとうございます」と母としての決意や周囲への感謝の気持ちを記していた。
コメント欄には「卒園おめでとうございます」「スーツ姿決まってますね」「息子さん素敵です」「髪型がカッコいいです!!」「4月から小学生ですね！応援してます頑張って」「これからも朋ちゃんと息子さんに沢山の幸せが振り注ぎますように！」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。