ロックバンド「ViViD」のボーカル・SHINが26日、ソロ・プロジェクト初となるミニアルバム「THE FLAG」を5月27日にリリースすると発表した。5月30日には東京・EX THEATER ROPPONGIでワンマンライブを開催することも決定した。

近年はソロアーティストとして活動を続け、昨年から期間限定で再結成されたViViDの復活ライブなど、精力的に音楽活動を続けているSHIN。「THE FLAG」は、SHINの代名詞とも言える圧倒的な歌唱力を惜しみなく注ぎ込んだ1枚。リード曲「THE FLAG」をはじめ、現在のSHINの「意思」と「生命力」を感じさせる全5曲を収録している。通常盤に加え、本人直筆サイン入りの数量限定生産盤も発売される。また、2025年より期間限定で復活したViViDのファイナルライブは、27日に豊洲PITで開催される。

SHINは、同作に収録される新曲「THE FLAG」と「One of Treasure ― The Flag of Life ―」について「これまで生涯のライバルだった『シン』と僕自身『SHIN』が初めて一つになって生まれた曲。新曲2曲は、大切な仲間、ViViDのイヴが力を貸してくれました」と紹介。「新しく掲げる人生の『旗』。僕にとって宝物みたいなアルバムになりました」と手応えをのぞかせた。