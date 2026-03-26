3月25日にNHKで放送された『SHOWTIME開幕！潜入！ドジャースタジアム舞台裏SP』にタレントの指原莉乃が出演した。

MLBの開幕を翌日に控え、番組はワールドシリーズ3連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースの本拠地、ドジャースタジアムの裏側を取材。グラウンド整備の様子や観客を楽しませるためのさまざまな仕掛けの数々を紹介した。

指原とともにゲスト出演したサバンナの高橋茂雄は、2025年にドジャースタジアムで夫人とともに観戦。大谷翔平が51号ホームランを打った瞬間を目撃した感動を語った。

同じくドジャースタジアムで観戦経験があるという指原は、「気候が気持ちよくて、青空がバーッと抜けてて、本当に気持ちいい」と語り、そのときの写真を紹介。観戦した場所からビールとポップコーンを撮影したもので、それを見た高橋は「なんか、ええ席に座ってるのわかる」と指摘した。

番組では、俳優のトム・ハンクスらハリウッドのセレブたちが多く集うという、スタジアムの「スイートルーム」を紹介。料金はもっとも安い部屋でも1万2000ドル、約180万円と説明された。まるで高級ホテルのような豪華な室内にはトイレやキッチンもあり、パーティにも使用できるという。

このVTRが流れた後、司会の伊藤海彦アナウンサーが「念のためお聞きします。指原さん、（観戦したのは）スイートルームだったんですね？」と質問。すると指原は「ご縁があって、偶然座れただけです」と認め、「貴重な体験をしたんだなって、いま改めて（思いました）。値段、知らなかったほうがよかったかも」と話した。これには高橋や、ゲスト出演していたパトリック・ハーランも驚いた様子だった。

指原は2025年11月3日、ドジャースがワールドシリーズを制覇した直後にInstagramを更新。《なぜか載せてなかった1年以上前の旅行の写真…》《今更のご報告なのですが去年の夏休みはアメリカにいました》とつづり、観戦したときの写真をアップしている。

ふだんはなかなか見ることができない舞台裏が紹介され、中身の濃い番組だったが、Xにはこんな声も……。

《何でさっしーなの？今日終わったらMLBの事は1秒も考えることなさそうでしかないけど これを機にハマりました！とはならなそう》

《NHKでMLB特番やってるんだが なんで指原なんだ？》

など、「キャスティングミス」だったのではないかという意見がいくつも見られる。

「確かに指原さんはMLBのファンというわけではないようですし、それはサバンナ高橋さんも同じです。ただ、この番組が放送されたのはNHKのBSではなく、総合チャンネルです。あくまで指原さんや高橋さんのようなライトなファン層、これからMLBを観ようという人たちに向けて制作されたものと考えれば、このキャスティングも間違いではないように思います」（芸能記者）

ちなみにドジャースタジアムのスイートルームは、大谷翔平が年間を通して契約しているとも。やはりケタが違うーー。