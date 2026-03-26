《人生濃すぎるwww》

Xをザワつかせるのも無理はない。24日、坂口杏里容疑者（35）がコンビニで約300円のサンドイッチ1個を盗んだとして、窃盗容疑で逮捕されていたことが報じられたのだ。

改めて、坂口の“濃い”半生を振り返る。

’08年、女優・坂口良子さん（享年57）の長女として17歳で芸能界デビュー。母娘でバラエティ番組に出演するなど、天真爛漫なキャラクターで二世タレントとして人気を博した。そんななか’13年3月、最愛の母が死去。

「ここ数年、とくに奇行が目立つようになった杏里さんですが、母である良子さんの死によって心のよりどころを失ったことが要因のひとつと言えるかもしれません」（芸能記者）

母の死後、お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二（49）との交際が発覚。約半年で破局したが、ネットでは今なお「坂口杏里のピークは小峠と付き合っていた時」などと言われている。

’16年3月、所属事務所を退所。同年10月には、『ANRI』名義でセクシー女優に転身し、デビュー作は大きな反響を呼んだ。’17年、タレントとして引退することを発表。同時に“次の道”はキャバ嬢だと明かした。

「芸能界を引退したその年に当時交際していた男性から3万円を脅し取ろうとしたとして恐喝未遂容疑で逮捕（のちに不起訴処分）。’19年にも同じ男性の自宅マンションに侵入したとして逮捕されており、今回で逮捕は三度目となります。二度目の逮捕後、YouTubeで涙ながらに“天国のお母さん、ごめんなさい”と語っています」（前出・芸能記者、以下同）

’22年6月には、格闘家の福島進一氏と交際わずか12日でスピード婚。

「しかし2カ月後に離婚を宣言しています。復縁と破局を繰り返し、’23年9月に離婚成立。’25年9月に25歳年上の一般男性と再婚しましたが、2カ月で離婚しています。ちなみに2度目の結婚の際、《ご祝儀の方はPayPayで気持ちを、よろしくお願いします》とTikTokで呼びかけていました」

坂口には金銭トラブルも絶えない。

「ファンの男性に“お茶したいなら8万円”“ドライブなら15万円”などと要求し、計27万円を振り込ませた“パパ活”まがいの行為も報じられています。’24年末にはPayPayのアカウントをSNSに掲載してフォロワーに金銭の無心をしていたとも」

’25年1月からパニック障害などで約2カ月間入院していたことを明かした坂口。退院後はネイリストの資格を取って知人の店に勤務していたというが……。平穏な生活から再び激動へ――。