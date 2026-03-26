再入荷、待ってましたーーッ！【3COINS】おしゃれで便利な「優秀アイテム」

暖かくなり、お出かけを楽しみたい春。【3COINS（スリーコインズ）】では、お出かけに役立つ便利アイテムが再入荷しています。今回編集部が注目したのは、小物を可愛く持ち歩けるポーチと、これからの季節に嬉しい保冷バッグ。どちらもお値段以上に活躍しそうな優秀アイテムなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

マルチに使える！ タオル生地ポーチ

【3COINS】「タオルポーチ」\550（税込）

小物を整理したいときや、小さめのバッグを持ち歩くときに便利なのが、こちらのポーチ。タオル生地でできているので、ポーチとしてはもちろんハンカチとしても使えます。洗濯機洗いでき、お手入れが楽ちん。リップやミラーを入れておくと、出先でサッとメイク直しができます。サニタリーグッズの収納にもぴったりの大きさで、幅広い用途で使えるのが魅力。

週末の買い出しに◎ 保冷機能付きバッグ

【3COINS】「保冷セルフレジ用買い物バッグ」\1,100（税込）

これからの季節は、保冷剤を入れていても食品の持ち歩きは心配……。そんなときに便利なのが、こちらの保冷機能付きバッグ。上部は紐でキュッと絞れるので、中身が見えず落ちにくいのも嬉しいポイントです。中芯が入っているため自立しやすく、出し入れがしやすそう。バーベキューなどのレジャーシーンでも活躍するかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M