主演男優賞ノミネート3度目も…ティモシー・シャラメがまたもアカデミー賞逃した「うっとうしい問題」

バレエやオペラで働きたいとは思わない

ハリウッド最大の祭典、第98回アカデミー賞の授賞式が３月15日（現地時間、以下同）、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催され、レオナルド・ディカプリオ主演、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』が作品賞、監督賞、ショーン・ペンの助演男優賞など最多６部門で受賞した。

そうしたなか、波乱があったのは主演男優賞だ。１月４日に開催された映画批評家らによる第31回『クリティクス・チョイス・アワード』や、１月11日開催の第83回『ゴールデン・グローブ賞』で主演男優賞を受賞し、賞レースの序盤で快走して本命視されていた『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のティモシー・シャラメ（30）が直前になって失速。『罪人たち』のマイケル・B・ジョーダン（39）がオスカー像を獲得した。

シャラメは、大学院生の男性とひと夏の恋をする17歳の少年を演じて鮮烈な印象を残した『君の名前で僕を呼んで』（’17年）、そして昨年のボブ・ディランの伝記映画『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』（’24年）と２度アカデミー賞の主演男優賞にノミネートされながらも受賞を逸していた。今年こそとみられていたが、三度目の正直とはならなかった。

その理由の一つとしてバレエとオペラを軽視する発言が炎上した騒動が影響したのではないかという報道もあった。

シャラメは２月21日、米Variety誌とCNNが主催したイベントで俳優のマシュー・マコノヒーと対談したときに

「『映画館を存続させなきゃ、このジャンルを守らなきゃ』と言う人々を尊敬しているし、僕自身もそう言ったことがある」

と映画愛を語った一方で、

「もう誰も興味ないのに、『存続させなきゃ』なんて言わなきゃいけないバレエやオペラの分野で働きたいとは思わない」

と発言して、英国の名門劇場ロイヤル・バレエ＆オペラがオペラとバレエの文化的価値を強調する声明を発表するなど、世界的に波紋を広げた。

だが、米映画サイトMOVIEWEBは、“バレエ・オペラ軽視発言”騒動の前にアカデミー賞の投票はすでに締め切られていたと報じており、

〈ティモシー・シャラメは圧倒的なリードを、それ（軽視発言）以前に台無しにしてしまった〉

と指摘している。

ニューヨーク・ポスト（電子版）によると、アカデミー賞の受賞者を予想する米国の賭けのサイトでは、２月15日にシャラメの受賞確率予想は78.7％でピークに達したが、その後数日間で低下し始めたという。

授賞式前日にシャラメは35.1％まで低下した一方、『罪人たち』で双子の兄弟を演じたジョーダンは55.1％まで上昇したという。

オスカーキャンペーンでの失敗

「アカデミー賞の直前の３月１日に開催された映画俳優組合などが選ぶ第32回アクター賞授賞式で、『罪人たち』のジョーダンが主演男優賞を受賞して流れが変わっていたことがはっきりしたのです。アクター賞の審査員の多くはアカデミー賞の審査員をかねているので、アカデミー賞もジョーダンで決まりだろうとなった」（ハリウッド事情通）

シャラメ失速のウラには、昨年の『名もなき者』や今年の『マーティ・シュプリーム』でシャラメが展開した型破りなプロモーション戦略の失敗がある。称賛する声がある一方で、彼の「偉大さを自負する態度」と奇抜なマーケティング戦略に投票者の多くが嫌悪感を抱いた可能性がある。

米映画情報サイトMOVIEWEBも、シャラメのオスカー・キャンペーンに関し、

〈（シャラメからジョーダンへの）変化は劇的であり、単なるバレエに関するコメントの騒動以上のものがあったことを示している。これは露出過多の問題とみられる。シャラメのオスカー・キャンペーンは、魅力的で独創的であると同時に、少々うっとうしいものでもあった〉

と敗因を分析した。

“うっとうしい”キャンペーンとは、どんなものだったのか？

昨年秋、シャラメは自身のSNSに、同作を製作したA24のマーケティング担当者たちとのZoom会議の動画を投稿。その中で彼は、映画の象徴であるオレンジ色をテーマにしたキャンペーンや、飛行船からオレンジ色のピンポン球をばら撒くアイデアなどを熱弁。これはすべて演出で、視聴者を巻き込むための仕掛けだったという。

また、昨年のクリスマスシーズンには、主演のシャラメと元NBA選手のメッタ・ワールド・ピースが卓球対決を繰り広げるという、従来の映画予告とは一線を画すパフォーマンスアートのような内容のユニークなプロモーション映像を公開。これらの動画は瞬く間に拡散して、同作は昨年12月19日に全米で公開され大ヒットした。米興行サイトBox Office Mojoによると３月25日現在、全世界の興行収入が約１億8000万ドル（約290億円）を記録している。

だが、アカデミー賞の投票権を持つ会員の中にはシャラメのキャンペーンを評価しない人も少なくなかったようで、最終的にジョーダンの票がシャラメ票を上回ったようだ。

個人的には『マーティ・シュプリーム』のシャラメと『罪人たち』のジョーダンは、どちらの演技も素晴らしく、作品自体もそれぞれ斬新で個性的で、甲乙をつけるのは難しいと思った。

『罪人たち』は黒人差別の歴史などを絡めたストーリー展開はホラー映画の枠を超えた深みがあった。性格が違う双子の兄弟を２役で演じ分けた、ジョーダンの演技力が際立っていた。

一方、『マーティ・シュプリーム』は実在の卓球選手をモデルにしていて、自分勝手なダメ男ぶりを体当たりで熱演しているシャラメは躍動感にあふれ新境地を見せていた。私も彼がややリードかと思えた。

そうしたなか、賞レースの序盤でシャラメが快進撃を見せていたが、逆転劇が待ち受けるというアカデミー賞の一筋縄ではいかない舞台裏を感じさせた。

いずれにしても30歳の若さでアカデミー賞主演男優賞に３度ノミネートされているだけでも、俳優としての評価がかなり高いことは間違いない。さしあたって12月18日に全米公開されるSF超大作『デューン 砂の惑星PART3』でリベンジなるか注目されるところだ――。

取材・文：阪本良（ライター、元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）